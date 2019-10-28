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28октября
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Стала известна причина смерти Бурановской бабушки

Стала известна причина смерти Бурановской бабушки
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

26 октября умерла солистка легендарного хора «Бурановские бабушки». Артистка не дожила двух дней до 84-летия.

Наталья Пугачева ушла из жизни от онкологии. Рак желудка ей диагностировали еще в 2013 году. Тогда пенсионерке сделали операцию в одной из клиник Москвы. Болезнь отступила, и женщина вернулась на сцену. Но в июне 2019 года у Пугачевой вновь пошли метостазы. На этот раз врачи уже не смогли спасти звезду «Евровидения-2012».

«Бурановские бабушки» – российский музыкальный фольклорный коллектив из села Бураново Малопургинского района Удмуртии, ставший известным благодаря исполнению хитов российских и зарубежных исполнителей на удмуртском языке. В 2012 году «Бурановские бабушки» представляли Россию на международном песенном конкурсе «Евровидени» в Баку, произвели там фурор и заняли второе место.

После выступления на конкурсе коллектив гастролировал по России и странам СНГ, сообщают «Вести».

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#здоровье

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