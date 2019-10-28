Стало известно, когда по Амуру пойдут пумы

На Амуре завершается навигация. Планируется, что суда на воздушной подушке пойдут по реке 1 ноября. Теплоходы будут ходить до 31 октября, сообщили Амур.инфо в минэкономразвития Амурской области.

Между тем, китайские СМИ сообщают о приостановке работы грузовой таможни в Хэйхэ. По информации Biang.ru, отправка грузов между Благовещенском и Хэйхэ приостановлена до ввода в эксплуатацию понтонного моста.

С января по сентябрь 2019 года внешний грузооборот таможни Хэйхэ составил 3,69 миллиарда юаней или 522,7 миллиона долларов США. Это на 35 % больше, чем годом ранее. Экспорт из Хэйхэ составил 2,34 миллиарда юаней, что на 83,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а импорт в Хэйхэ составил 1,35 миллиарда юаней, что на 7,5 % меньше, чем в 2018 году.