Россиянам разрешат строить жилье ближе к аэропортам

Для оценки вреда для здоровья от шума вблизи аэропортов используются два показателя, зафиксированные в СанПиНе. Существует максимальный уровень шума и эквивалентный (среднее значение в течение дня и ночи). Для первого норма — до 75 дБ днем (с 7:00 до 23:00) и 65 дБ ночь, для второго — 55 и 45 дБ соответственно. Как пишет газета, поручение Медведева касается эквивалентного значения.

По данным «Ведомостей», Роспотребнадзор должен был исполнить поручение до 25 октября. За день до этого ведомство опубликовало проект приказа для общественного обсуждения. Правила применяются для обоснования седьмой подзоны приаэродромной территории, а оценивать авиационный шум будут только по эквивалентному показателю, как говорится в документе. Как именно и насколько изменится показатель, не сообщается. Сейчас проект приказа проходит независимую антикоррупционную экспертизу, которая должна завершиться 30 октября.

Представитель аэропорта Шереметьево подтвердил, что при изменении СанПиНа сократится приаэродромная территория. Он отметил, что строящиеся объекты в этой зоне должны оснастить усиленной защитой от шума.

Два собеседника «Ведомостей» из числа сотрудников аэропортов отметили, что эквивалентное значение уровня шума зависит от интенсивности полетов. С каждым годом, как утверждают источники газеты, оно повышается, из-за чего через несколько лет показатель может сильно превысить норму, когда территория будет уже застроена и сдана.

В 2017 году Госдума приняла закон, регулирующий использование приаэродромных территорий (ПАТ). В нем выделялось семь подзон. В первой разрешено строить только объекты обеспечения воздушного движения, а в последней — различные здания, если уровень шумов и загрязняющих веществ не нарушает требования санитарных норм.

Каждый аэропорт должен был разработать ПАТ, согласовать ее с регионом и Росавиацией к июлю 2018 года, однако, как утверждал глава Минтранса Евгений Дитрих, к январю нового года их установили лишь в 200 российских аэропортах и в ни одном московском.

Позже Минтранс предложил установить ПАТ с шестью подзонами, а седьмую выделить дополнительно не позднее 2025 года. Ведомство разработало соответствующий законопроект в августе. Седьмая подзона — самая большая, и в случае принятия поправок сотни тысяч га выйдут из-под контроля Росавиации и будут застроены, пишет РБК.