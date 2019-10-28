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28октября
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сегодня, 21:28 1

Через Благовещенск в Китай отправили почти 1,5 тонны бивней мамонта

Через Благовещенск в Китай отправили почти 1,5 тонны бивней мамонта
Фото: архив Благовещенской таможни

В конце октября из Благовещенска в Китай было экспортировано 4 партии бивней мамонта и их фрагментов. Всего через границу перевезли 1 489 килограммов палеонтологического материала.

Разрешение на экспорт бивней дали в управлении Россельхознадзора по Амурской области. Груз перевозила компания «Большегруз Сервис СПБ».

«По результатам представленных заключений экспертом по культурным ценностям Минкультуры России, палеонтологический материал – бивни мамонтов и их фрагменты – археологической ценности не имеют и предназначены для использования в качестве материала для изготовления сувенирной продукции», – сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Всего в 2019 году компания «Большегруз Сервис СПБ» экспортировало в Китай 5 956,7 килограмма бивней мамонтов и их фрагментов.

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#закон #Китай #таможня

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Комментарии
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  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    7 минут назад

    Ну да . И не лес и не газ тоже не имеют ценности. Всё китаёзам продадим.

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