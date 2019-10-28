Солдат, расстрелявший сослуживцев в Читинской области, арестован

Фото: Андрей Козлов. Воинская часть в поселке Горный

Решение вынесено в воскресенье, однако журналисты о нем узнали только на следующий день, сообщает РИА Новости.

По статье «Убийство двух и более лиц» молодому человеку грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Шамсутдинова заключили под стражу до 27 декабря, ему предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц. Как сообщил ТАСС источник, Шамсутдинову назначена психолого-психиатрическая экспертиза, «которая должна установить причины трагедии и выявить психическое состояние солдата на момент происшествия».

Трагедия случилась в пятницу, 25 октября, в войсковой части 54160. По данным Минобороны, при смене караула Шамсутдинов открыл огонь из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух – сейчас их жизнь вне опасности. После этого солдата задержали.

В военном ведомстве заявляли, что убийство могло произойти на почве нервного срыва и, по предварительным данным, не связано с прохождением службы.

Однако, как писали СМИ, солдат мог расправиться с сослуживцами из-за издевательств.

В обстоятельствах разбирается Следственный комитет и специальная комиссия во главе с замминистра обороны России Андреем Картаполовым.

Ранее управляющая делами администрации Вагайского муниципального района Елена Шаргина сообщила, что Шамсутдинов вырос в селе Вагай Тюменской области в семье сотрудников МВД, он «воспитанный, общительный, заботливый и внимательный».