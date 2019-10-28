Россиян предупреждают о возможных сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Финансовые проблемы ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино», вызванные неплатежами со стороны Первого канала и его подрядчиков, ставят под угрозу эфиры всех клиентов Останкинского телецентра. Об этом предупредил гендиректор ФГУПа Михаил Шубин. Он также сообщил, что начинает оптимизацию штата.

Обращение появилось в середине октября. По словам Шубина, долги Первого канала и его подрядчиков оставляют «Останкино» без четверти или даже трети доходов: «Три-четыре месяца в году телецентр не может ни работать, ни дышать».

Из-за отсутствия денег и регламентных работ, говорит Шубин, под угрозой техническая работа телецентра, то есть эфиры всех вещателей – клиентов «Останкино»: «Впервые за 15-летнюю практику последние три-четыре года аварийность стала нарастать, причем лавинообразно. Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем».

«Останкино» – крупнейший вещательный центр России, его доля на рынке услуг для телепроизводства, по собственным оценкам, 54 %.

Телецентр обеспечивает круглосуточную трансляцию более 100 часов телеэфира. Его работу, по данным сайта, поддерживает около 2 000 сотрудников. Помимо Первого канала, клиенты ФГУПа – НТВ, Матч ТВ, а также Общественное телевидение России (ОТР). Помимо вещателей услугами центра пользуются производители телеконтента, в том числе основной поставщик Первого канала»– принадлежащая Аркадию Ротенбергу группа «Красный квадрат», пишут «Ведомости».

Телецентр – миноритарный (3 %) акционер АО «Первый канал». У Росимущества 38,9 % Первого канала, у ФГУП «ИТАР-ТАСС» – 9,1 %. Еще 29 % Первого канала – у «Национальной медиа группы», 20 % с марта этого года принадлежит ВТБ. Последние пять лет Первый канал убыточен, по данным СПАРК. В 2018 году выручка Первого канала по РСБУ составила 32,8 миллиарда рублей, убыток от продаж – 13,1 миллиарда рублей, чистый убыток – 6,8 миллиарда рублей.

Компания осуществит выплаты в соответствии с договорными обязательствами, заявили «Ведомостям» в пресс-службе канала. Гендиректор «Красного квадрата» Илья Кривицкий отказался от комментариев. Так же поступил и Шубин.

По информации издания, в телецентре начали сокращать штат. В конце августа – начале сентября было уволено около 200 человек