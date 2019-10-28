Первым замминистра здравоохранения Амурской области назначена Виктория Крупко

С 25 октября приступила к обязанностям первого заместителя министра здравоохранения Амурской области Виктория Владимировна Крупко. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона. До 24 октября 2019 года она исполняла обязанности главного врача Шимановской больницы.

«Виктория Владимировна хорошо зарекомендовала себя в Шимановской больнице, где за короткое время смогла внедрить современные организационные технологии, обеспечивающие благоприятные условия для реализации приоритетных региональных проектов. Она прошла обучение по циклу "Управление в сфере здравоохранения" РАНХиГС (город Хабаровск), что значительно повысило уровень ее организаторских способностей. Надеюсь, что в министерстве ей удастся применить полученные знания и накопленный опыт», – подчеркнула министр здравоохранения Евгения Жарновникова.

Виктория Крупко в должности первого заместителя главы минздрава Амурской области будет курировать вопросы технического и технологического оснащения медицинских организаций, госзаказа, а также организации медицинской помощи взрослому населению и реализации проектов.

Виктория Крупко родилась в 1969 году. Окончила Благовещенский государственный медицинский институт в 1992 году, после окончания интернатуры по специальности «Педиатрия» в 1993 году начала свою трудовую деятельность в муниципальном учреждении здравоохранения города Шимановска «Центральная районная больница» в должности врача-педиатра.

До 1995 года была врачом-педиатром детского отделения, заведующей детским отделением с совмещением врача-неонатолога родильного отделения. С 2003 по 2009 года занимала должность районного педиатра с совмещением врача-неонатолога. С 2009 по 2018 была заместителем главного врача по медицинской части. С апреля 2018 по октябрь 2018 года была и.о. главного врача ГБУЗ АО «Шимановская больница». С октября 2018 года по октябрь 2019 года занимала должность главного врача ГБУЗ АО «Шимановская больница».