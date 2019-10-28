В Амурской области занялись повышением культуры предоставления медицинских услуг

Областной общественный совет по независимой оценке качества условий оказания медицинских услуг обсудил результаты выездной работы. С августа по октябрь активисты побывали в больницах Благовещенска, Белогорска, Зеи, Февральска, Магдагачинского и Селемджинского районов.

«На совете были заслушаны активисты и руководители медицинских организаций. Они отчитались об устраненных нарушениях и поделились планами по улучшению условий оказания медицинской помощи», – говорится в сообщении правительства Амурской области. Какие именно были выявлены нарушения, не уточняется.

Главный врач Благовещенской городской клинической больницы Александр Сучков рассказал, что в его учреждении ведется «индивидуальная работа с персоналом по повышению культуры предоставления медицинских услуг пациентам». Кроме этого, в городской больнице планируется обновить вентиляцию, установить новую противопожарную систему, заменить мягкий инвентарь и постельное белье.

«Члены Общественного совета рекомендовали главным врачам проанализировать данные независимой оценки в 2019 году и результаты рассмотрения обращений граждан по вопросам условий и доступности оказания медицинской помощи, принять меры по устранению допущенных нарушений, уделив внимание требованиям к обеспечению доступности медицинской помощи для инвалидов. А также усилить информирование граждан о возможности и формах участия в независимой оценке, в том числе через региональные теле- и радиоканалы, периодические печатные и сетевые издания, организовать мобильные пункты анкетирования с привлечением общественных организаций», – сказала начальник отдела качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области Татьяна Алькова.