Канатную дорогу через Амур построят по аналогу с нью-йоркской

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В группе компаний «Регион», которая является инвестором проекта канатной дороги через Амур, сообщили, что выбран поставщик оборудования для объекта, который соединит Россию и Китай. Подрядчиком стала Группа POMA из Франции, которую инвестор называет одним из мировых лидеров на рынке канатных транспортных систем.

Французская материнская компания Группы поставит полный комплекс оборудования, необходимый для функционирования дороги, а также выполнит монтажные работы.

«Для нас очень важно, что поставщиком оборудования для этого международного проекта стал производитель, способный обеспечить высокие стандарты технологичности и надежности, имеющий в портфолио десятки успешных кейсов практически на всех континентах. При этом французские коллеги оснастят объект под ключ, включая опоры, канаты, подвижной состав, аппаратуру управления, системы безопасности и так далее. Вопрос цены для нас как инвестора в данном случае не был главным, в приоритет мы поставили фактор обеспечения безопасности», – прокомментировала генеральный директор Агентства развития проектных инициатив ГК «РегионН» Валерия Репкова.

Сообщается, что в активе POMA более 8 тысяч канатных дорог по всему миру. Технический аналог канатной дороги, которая появится в Амурской области, более семи лет успешно эксплуатируется в Нью-Йорке, соединяя Рузвельт с Манхэттеном.

Трансграничная канатная дорога будет работать по маятниковому принципу. По двум линиям над Амуром будут ходить две пассажирские кабины вместимостью по 110 человек – по принципу горизонтального лифта, независимо друг от друга. Пропускная способность дороги составит 6–7 тысяч человек в день. Интервал между рейсами не превысит 12–15 минут. Введение в эксплуатацию канатной дороги запланировано на второе полугодие 2022 года. Планируется, что ежегодный трансграничный поток пассажиров к 2024 году составит 1 миллион человек.

Кабины будут выполнены в современном обтекаемом дизайне, снабжены большими панорамными окнами, обеспечивающими полный круговой обзор. Они способны выдерживать экстремальные температуры, крепление на широко разнесенных канатах гарантирует высокую устойчивость к ветровой нагрузке и эксплуатационную надежность. Для обеспечения бесперебойности энергоснабжения канатной дороги необходимые источники электропитания будут установлены на противоположных берегах Амура. Встроенная инновационная система эвакуации обеспечивает возврат кабины на станцию при любых обстоятельствах. Две независимые линии могут функционировать как одновременно, так и по отдельности, гарантируя бесперебойный режим перевозок и позволяя регулировать пассажирский поток в часы пиковой нагрузки, сообщает пресс-служба группы компаний «Регион».