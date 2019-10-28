Благовещенка возмутилась фотографиями учительницы, танцующей на пилоне

Жительница Благовещенска пожаловалась на учительницу средних классов, которая выкладывает в свой инстаграм-аккаунт фото и видео танцев на пилоне. Горожанка уверена, что для педагога недопустимо выставлять напоказ подобные увлечения и показывать подписчикам свое тело в откровенных нарядах.

«Учительница выкладывает в сеть свои полуголые фото и видео танцев на шесте. Ее ученики в курсе ее увлечений. Они смотрят ее видео в Инстаграме. Многие из школьников считают такое неприемлемым для педагога. По их словам, учитель не должен выкладывать в интернет подобные видео», – высказалась горожанка.

Сама учительница не считает танцы на пилоне чем-то, что может навредить ее ученикам. «Если это никак не вредит моей профессиональной деятельности, никак не сказывается на результатах моих учеников, то почему я не могу этим заниматься? Это не стриптиз, это пол-дэнс. Там нет никакого разврата. Более того, у меня нет в подписчиках ни моих учеников, ни их родителей. Профиль в Инстаграме у меня закрытый, поэтому смотреть мои фото и видео может очень ограниченное число людей», – сказала педагог.

Между тем это не первая история, когда выложенные в соцсети фотографии учителей вызывают бурную реакцию общественности. Например, учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из школы из-за того, что родителям учеников не понравилось ее фото в купальнике в социальных сетях. Женщина занимается моржеванием и выложила снимок на фоне льда в поддержку Универсиады. После этого девушку поддержали коллеги масштабным флешмобом, а Андрей Малахов пригласил на свое шоу.

В Омске педагог лишилась работы после того, как в Сети появились ее фотографии в купальнике. Как оказалось, снимки выложила в интернет не сама учительница, которая на досуге занималась в модельной школе и снималась в плавательном костюме, а модельная школа в рекламных целях. После разговора с c министром образования региона педагог была восстановлена в должности.

Тем временем специалисты Министерства просвещения страны совместно с общероссийским профсоюзом работников образования разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете. Учителям не рекомендуют постить в соцсетях информацию, которая может навредить здоровью и развитию детей. В частности, имеется в виду размещение порнографии, нецензурной лексики, способов самоубийства, пропаганды спиртных напитков и наркотиков и так далее. При этом в документе не указывается, что преподавателям нельзя фотографироваться в купальнике и размещать снимки в интернете.