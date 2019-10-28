Японец в течение года собирал свои ногти, чтобы сделать из них обручальное кольцо

Фото: Стоп-кадр из видео

В Японии мужчина решил сделать предложение своей девушке необычым образом. Мастер поделился на своём YouTube-канале видео, чтобы каждый желающий смог порадовать свою любимую оригинальным подарком.

Умелец собрал кольцо из обрезков своих ногтей, которые собирал на протяжении года.

Когда автор YouTube-канала Kiwami Japan собрал достаточное количество ногтей, он сразу приступил к процессу. С помощью блендера и специальной мельницы он превратил их в мелкий порошок. Затем получившийся материал смешал с водой и поставил в духовку на 90 минут. Оттуда он доставал что-то больше похожее на тёмный кусок глины.

Затем получившуюся массу японец поместил в форму, которую соорудил сам. После нескольких часов под прессом масса затвердела и стала напоминать черный тусклый камень. После этого он поместил камень в серебряное кольцо, которое сделал самостоятельно. Из чего автор видео сделал его, не уточняется.

Сейчас у ролика более 5 миллионов просмотров и тысячи комментариев ошарашенных пользователей, сообщает Life.