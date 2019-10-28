Больше 35 % семей с детьми в России недополучают льготы

Примерно 35 % семей с детьми не пользуются положенными по закону льготами, потому что ничего о них не знают. Таковы итоги опроса Общественной палаты РФ «Семейная политика: меры поддержки глазами семей».

Меньше всего опрошенные знают о налоговых льготах на транспорт и землю, о путевках в оздоровительные лагеря, подарках для детей из многодетных семей и возможности бесплатно посещать музеи. Эксперты отмечают, что льготников всех категорий, не знающих о своих привилегиях, в стране еще больше – до 60 %, сообщают «Известия».

О положенных детям из многодетных семей подарках к праздникам не знают 72 % респондентов. Раз в месяц многодетные семьи могут бесплатно посетить музей, парк культуры и отдыха или получить возмещение стоимости своего досуга. Кроме того, у них есть право на посещение бассейнов и спорткомплексов, есть возможность получить выплату за поход в театр. 65 % опрошенных об этом не слышали.

«Можно предположить, что часть граждан, имеющих права на социальную поддержку, не получает все положенные выплаты и льготы. Например, семья может получать две меры социальной поддержки и потенциально подходить под критерии еще трех, установленных на муниципальном уровне, но не написать заявления на их предоставление, – сообщили «Известиям» в Минтруде РФ.

О льготах при уплате налога на транспорт, землю и имущество не знают 58 % многодетных жителей села. О пособиях для детей родителей-инвалидов ничего не слышали 53 % семей из этой категории.

«Системное информирование со стороны органов социальной защиты или служб, ответственных за активное распространение данной информации, у нас не складывается давно. К людям никто не приходит с такими сведениями, и, конечно, в итоге многие не знают, на что у них есть права», – сообщила директор научно-образовательного центра социального развития Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Любовь Храпылина.

В Минтруда РФ поясняют, что информация до льготников доводится через официальные сайты, соцсети, информационные стенды, буклеты и СМИ.

Положительную роль в информировании льготников могут сыграть анонсированные в июле 2019 года на портале госуслуг суперсервисы, считает первый зампредседателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Юлия Зимова.

«Все сервисы и услуги должны быть проактивны, чтобы человек сразу видел, какие льготы ему положены, и мог сразу их выбрать, просто ставя в списке галочки, а не собирая огромный пакет документов на каждую отдельную льготу. Конечно, этот способ не позволит довести информацию до всех – некоторые люди не пользуются компьютером или порталом госуслуг. Однако это будет первый шаг на пути к тому, чтобы население стало узнавать о своих правах», – отметила Юлия Зимова.