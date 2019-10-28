В Тынде готовят к открытию муниципальный развлекательный центр для детей

Фото: администрация Тынды

В северной столице Приамурья скоро откроется первый в своем роде муниципальный детский развлекательный центр «Остров детства». Часть игрового оборудования уже поступила. В ближайшее время начнется монтаж детских комплексов.

Рабочие установят большой лабиринт «Джунгли», батальный комплекс «Снайпер», аттракцион «Танцпол», карусель, аэрохоккей и игровой комплекс «Корабль». На закупку и поставку детского оборудования из городского бюджета выделено два миллиона рублей. Сертифицированные игровые комплексы закупили в Новосибирске.

Сейчас в центре ведутся работы по росписи стен. В «белом зале» ГДК «Русь», где расположится «Остров детства», сейчас работает художник. Стены центра будут расписаны в сказочном стиле. Роспись производится в технике аэрографии.

Работы по капитальному ремонту зала в Тынде стартовали летом этого года. В первую очередь рабочие сделали запасный выход. Это одно из главных требований противопожарной безопасности при открытии детского учреждения.

Кроме запасного, в зале также два центральных выхода, оснащенные металлическими противопожарными дверьми.

Мастера установили новые потолочные светильники, демонтировали с пола старую плитку и отремонтировали стены. Также здесь установили металлопластиковые окна, заменили систему отопления, смонтировали новые противопожарную и охранную сигнализации, положили огнеупорный линолеум.

Детский центр рассчитан на пребывание в нем одновременно 40 детей в час. Стоимость посещения, заверяют власти, будет значительно ниже, чем в других подобных развлекательных центрах.

Название детского центра тындинцы выбирали на открытом голосовании в социальных сетях. Было предложено большое количество названий, но жюри отобрало пять, которые чаще всего озвучивали горожане: «Лукоморье», «Остров детства», «Мадагаскар», «Чунга-Чанга» и «Алые паруса». За название «Остров детства» проголосовало большее количество человек.

В ГДК «Русь», где расположился муниципальный детский центр, планируется и открытие детского кафе, сообщает пресс-служба администрации Тынды.