Внучка Сталина по-русски не говорит: где и как живут потомки советских вождей

Где живут потомки Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Льва Троцкого, Юрия Андропова, Михаила Горбачева, Леонида Брежнева и других видных советских политических деятелей, выяснили журналисты одного из федеральных изданий. По их данным, родственники советских вождей обосновались в Европе и Америке.

Так, потомки Иосифа Сталина живут в США. Дочь вождя Светлана Иосифовна Аллилуева, урожденная Джугашвили, покинула СССР в 1966 году. Предлогом для получения разрешения на выезд было сопровождение на родину праха индуса Браджеша Сингха. Сейчас Сингха называют «гражданским мужем» Аллилуевой, тогда как в СССР использовался другой термин — «сожитель». Но член Политбюро ЦК КПСС Алексей Косыгин разрешение на выезд дал, пишут «Аргументы и факты».

По сведениям издания, когда стало понятно, что возвращаться в Союз из Индии Светлана не спешит, советский посол Иван Бенедиктов прямо велел ей поспешить. Но дочь вождя обратилась в посольство США и попросила там политического убежища.

«Спасибо ЦРУ – они меня вывезли» – говорила Аллилуева. Другие ее слова, напечатанные в книге «Двадцать писем к другу», стоили подорванного престижа СССР – дочь Сталина возложила на отца ответственность за убийство польских офицеров в Катыни. Книга принесла ей доход в несколько миллионов долларов.

В Америке она вышла замуж за Уильяма Питерса и родила дочь Ольгу Питерс, позже взявшую имя Крис Эванс. В Штатах она получила безбедную жизнь – сначала в путешествиях по миру, а потом в доме престарелых. В 2011 году она скончалась от рака толстой кишки.

Внучка Сталина, Крис Эванс, владеет магазином одежды, по-русски не говорит.

Уже в постсоветское время туда же, в США, направился правнук Иосифа Виссарионовича – Виссарион Евгеньевич Джугашвили. Многообещающий режиссер, призер фестиваля короткометражных фильмов в Оберхаузене, он оказался у разбитого корыта – и в России, и в Грузии в 1990-е ему мешала фамилия. Жил в Тбилиси, но, после того как был избит у подъезда собственного дома, уехал в США и попросил там в 2003 году политического убежища. По словам младшего брата, Якова Джугашвили, Виссарион сначала пошел в чернорабочие, потом – на стройку. Сейчас работает водителем и с журналистами не общается.

Потомки Льва Троцкого обосновались в Мексике, США и Израиле. Его внук Всеволод Волков-Бронштейн переехал к деду в Мексику после того, как лишился родителей – мать Севы покончила с собой в Берлине в 1933 году. Отец мальчика, Платон Волков, был расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР в 1936 году. Из родных у него остался только дед – Лев Троцкий, живший со второй женой, Натальей Седовой, в престижном районе Мехико. К нему-то и переехал тринадцатилетний Сева в 1939 году.

В мае 1940 года мальчик чуть не погиб — состоялось первое покушение на Троцкого. Налетчики ворвались в дом и открыли ураганный огонь. Сам Троцкий не пострадал, а внука ранили в ногу.

С тех пор Всеволод живет в Мексике, забыл русский язык, взял себе имя Эстебан.

Учился, занимался химией, работал в области фармацевтики. Женился на модельере Пальмире Фернандес, стал отцом четырех дочерей. Три остались в Мексике – искусствовед Вероника, врач-иммунолог Патрисия и экономист Наталья. Нора Волкова стала психиатром и переехала в США.

В 2007 году еженедельник Time внес ее в список «100 мужчин и женщин, чья сила, талант и нравственный пример изменили мир».

У Льва Троцкого была еще одна внучка – Юля, дочь младшего сына от второй жены. Отца Юли, Сергея Седова, расстреляли, когда ей был год. Воспитывалась у деда с бабушкой по материнской линии. Происхождение хранили в тайне до смерти Сталина. Юлия Аксельрод выучилась на химика. В 1979 году эмигрировала в США. В 2004 году переехала в Израиль к сыну, Давиду Аксельроду, который стал ортодоксальным иудеем.

О своем предке и новом месте жительства отзывалась так: «У меня мало общего со взглядами моего деда Льва, но его неприязненное отношение к сионизму и убеждение, что еврейское государство на Ближнем Востоке не имеет перспектив, я разделяю».

Потомки Никиты Хрущева живут в США. Осенью 1959 года Никита Хрущев побывал в США. Ему удалось настолько очаровать американцев, что тамошняя пресса кричала: «Если бы мистер Хрущев баллотировался на выборах любого уровня в США, то смог бы их выиграть».

В той поездке Никиту Сергеевича сопровождал его 24-летний сын Сергей – молодой перспективный ученый, работающий в ОКБ Челомея. Он занимался разработкой крылатых и баллистических ракет. То есть сплошь «секретный» и невыездной, пишут журналисты.

Тем не менее, пока отец покорял Америку, та, в свою очередь, покоряла его сына. В СССР Хрущев-сын стал Героем Соцтруда, лауреатом Ленинской премии и премии Совета министров – как ракетчик, принимавший участие в развитии космической программы. Но в 1991 году его пригласили в США – уже как специалиста по истории холодной войны. В 1992 году он заявил, что принимать американское гражданство пока не собирается. Однако семь лет спустя все-таки стал гражданином США.

По-прежнему живет и работает в городе Провиденс, штат Род-Айленд. Профессор Института международных исследований Томаса Уотсона. На бестактный вопрос журналиста, заданный в 2009 году, «Где хотите лечь в землю – там или здесь, в США?» ответил уклончиво: «Конечно, лучше поближе к своим, но загадывать не буду – как получится».

С 1991 году в США обосновалась и правнучка Никиты Сергеевича, внучка его старшего сына Леонида, Нина Хрущева. Живет она в Нью-Йорке, руководит проектом «Россия» Института мировой политики – одного из учреждений американской научной школы национальной безопасности, разведки и международных дел. В отличие от своего дяди Сергея, который поддерживает нынешнюю политику Путина, Нина Хрущева осуждает действия России в отношении Крыма и Донбасса.

Тем не менее отношения с многочисленными родственниками она поддерживает. В частности, общаясь с прессой, Нина Хрущева рассказала, что в США живет и работает еще один внук Хрущева – Иван Аджубей, получивший там грант на научные исследования. Его отец, известный советский журналист Алексей Аджубей, был женат на дочери Никиты Хрущева – Раде.

Потомки наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова живут в Англии, США, Швеции.

Представить себе, что в период Большого террора иностранными делами СССР заведовал человек, женатый на англичанке, трудно. Тем не менее так оно и было. Максим Литвинов работал на этом посту с 1930 по 1939 годы. Во время войны был замнаркома. Его супруга, писательница Айви Лоу, будучи советской гражданкой, сохраняла также и гражданство Великобритании, чем воспользовалась в 1972 году, уехав на историческую родину.

Внучка Максима Литвинова от дочери Татьяны, журналистка Мария Слоним, вышла замуж за американца и в 1974 году выехала в США: «После событий в Чехословакии у меня что-то такое внутри произошло, что стало совсем противно жить, как все жили». Потом уехала к бабушке в Лондон. Работала в русской службе BBC. Вышла замуж за барона Роберта Филлимора. На некоторое время вернулась в Россию, однако 4 года назад вновь уехала в Великобританию.

Внук Максима Литвинова от сына Михаила, Павел Литвинов, стал физиком и диссидентом. Участник «Демонстрации семерых», в 1968 году протестовал против ввода войск в Чехословакию. Получил пять лет ссылки, которую отбывал в Читинской области. В 1974 году эмигрировал в США, получил гражданство.

Сын Павла Литвинова, Дмитрий Литвинов, был вывезен в США отцом. Однако в Америке не задержался – принял гражданство Швеции, живет в Стокгольме, отец троих детей. Полиглот — в его активе даже язык индейцев кечуа. Международный пресс-секретарь Greenpeace, фигурант дела Arctic Sunrise — в 2013 году эко-активисты пытались захватить российскую нефтедобывающую платформу «Приразломная». Среди них был правнук советского наркома.

Потомки Юрия Андропова сейчас живут в США.

В 1990-е многие думали, что на постсоветском пространстве никаких жизненных перспектив не осталось, а за «нормальной жизнью» нужно ехать куда-нибудь подальше. Например в США. Это затронуло даже семью бывшего председателя КГБ СССР, а потом и генсека Юрия Андропова. Его внучка Татьяна вышла замуж за экс-спортсмена, в то время бизнесмена Василия Харламова. Они эмигрировали в США и поселились в Майами. Некоторое время спустя туда отправился и ее брат, внук Андропова Константин, тогда – ученик 8-го класса средней школы.

Татьяна родила в Америке дочь Николь. Однако иллюзии «американских перспектив» скоро развеялись – муж бросил Татьяну Андропову и уехал в Москву. Она же осталась в США – будучи бывшей балериной Большого театра, преподавала хореографию. Умерла от рака желудка в Москве. Дочь Николь осталась в Америке.

Там же после целой серии отъездов и возвращений остался и Константин Андропов, выпускник американского колледжа по специальности «дизайнер-архитектор». Последняя его попытка устроиться в Москве обернулась нехорошо — в 2011 году он был жестоко избит во дворе своего дома.

Единственная дочь Михаила и Раисы Горбачевых имела все шансы не появиться на свет. Из-за последствий ревматизма, который дал осложнения на сердце, Раиса Максимовна в 1954 году потеряла ребенка – врачи были вынуждены прервать беременность. О новой беременности говорили как о нежелательной – в связи с угрозой здоровью матери. Тем не менее в 1957 году у Горбачевых появляется дочь, которую назвали Ириной.

Ставропольскую школу девушка окончила с золотой медалью, поступила учиться в медицинский институт, вышла замуж за однокурсника Анатолия Вирганского. Карьера была стандартной — вуз, аспирантура, научная деятельность. Свою кандидатскую диссертацию Ирина Вирганская защитила на тему «К вопросу об изучении социальных факторов смертности». Одним из важных факторов ранней мужской смертности в СССР она признала алкоголь. Диссертация была защищена в 1985 году. Так совпало, что в том же году её отец начинает антиалкогольную кампанию.

После развала СССР Ирина Вирганская, будучи вице-президентом Фонда Горбачева, подолгу жила в Германии. В интервью немецкой прессе признавалась, что чувствует себя вне России достаточно комфортно. В Германии же значительную часть времени проводит внучка Михаила Сергеевича Ксения. Впрочем, отвечая на вопрос о любимой стране, где она могла бы жить, Ксения сказала, что где угодно в Западной Европе.

У Леонида Брежнева, признанного в 2013 году лучшим правителем СССР, был младший брат Яков Ильич. А у него была дочь, Любовь Брежнева, племянница «доброго царя Леонида».

История почти сказочная — к Любови Брежневой приклеилось прозвище Кремлевская Золушка, поскольку, согласно ее мемуарам, жена Леонида Брежнева недолюбливала и Якова, и его дочь. Более того, ей, племяннице «самого», ставили палки в колеса во всем, что касалось личной жизни.

Когда у нее случился роман с немцем Хельмутом, слушателем Военной академии, ничего хорошего из этого не вышло. Несмотря на то, что немец был из ГДР, то есть «свой», согласия на брак не дали. Да и сам Брежнев горько пошутил: «Тебя отпущу, и другие побегут. И останусь я один с Косыгиным. Да и Косыгин по возможности свалит».

Все же в 1989 году она подала прошение на выезд из СССР. Мытарства длились почти год – в США Люба Брежнева, как она сама себя называет, оказалась лишь в декабре 1990 года. Спустя пять лет там вышла ее книга, которая весьма сильно задела детей и внуков Леонида Ильича. Живет Любовь в Сан-Франциско.

За границей живет и правнук Брежнева, Дмитрий. Сын младшего внука генсека, Андрея, он изучал политологию в Оксфорде и решил, что перспективнее будет остаться в Англии.

В 1980 году дочь главного идеолога СССР Михаила Суслова Майя Сумарокова защитила докторскую диссертацию на тему: «Демократические силы Югославии в борьбе против реакции и угрозы войны 1929–1939 гг.» Работа была принята благосклонно – рецензенты отмечали ее глубину, подчеркивали важность сплочения революционных коммунистических сил в трудные периоды истории. Михаил Суслов имел все резоны гордиться дочерью – в компаниях он часто отмечал, что воспитывает детей в строгости и преданности стране и строю.

Через два года после смерти отца Майя Михайловна передаст на его родину в Хвалынский музей Ульяновской области макинтош «серого кардинала Политбюро», в котором он часто показывался на трибуне Мавзолея. Вид этого предмета одежды внушает почтение к скромности Михаила Суслова: «Классический крой, однобортный на три пуговицы, воротник английский, цвет бежево-серый, выцветший».

А в 1990 году Майя Михайловна вместе с мужем Леонидом Сумароковым – советским ученым, специалистом по вопросам устойчивого экономического развития – уехала в Австрию. Там же живут и два ее сына, Михаил и Николай. Внуки Михаила Суслова имеют дипломы в области информационных технологий и компьютеров, работают на инженерных должностях по специальности, консультируют и преподают.