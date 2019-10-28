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28октября
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сегодня, 21:02 1

С 2020 года в Амурской области поднимут стоимость проездного до 200 рублей

С 2020 года в Амурской области поднимут стоимость проездного до 200 рублей
Фото: amur.info

Более 27 тысяч амурчан-льготников получают поддержку из областного бюджета на проезд в общественном транспорте. Для использования транспортной льготы необходимы Единый социальный проездной билет или социальная карта. С 2020 года стоимость проездного документа составит 200 рублей.

К льготным категориям амурчан относятся: ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, дети войны, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда и граждане, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Тариф на проезд на автомобильном пассажирском транспорте увеличивался неоднократно. Например, в Благовещенске цена проезда в автобусе выросла с 17 рублей в 2013 году до 25 рублей в 2019-м. Тогда как стоимость социальной карты не менялась с 2013 года.

Изменение стоимости социального проездного билета с 170 рублей до 200 рублей в месяц было утверждено на очередном заседании Законодательного собрания Амурской области. Депутаты перераспределили дополнительные доходы регионального бюджета. По линии социальной защиты на оснащение спального корпуса психоневрологического интерната в селе Новый Быт, построенного в рамках проекта «Старшее поколение», направят 14 миллионов рублей, сообщает министерство социальной защиты населения Амурской области.

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#жизнь #соцзащита #транспорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    27 минут назад

    Если бы эти билеты еще действовали дальше Благовещенска. Талаканцы спасибо бы сказали - одна поездка Поселок-Город в 70 рублей обходится. О проездных ни администрация, ни перевозчики слышать даже не хотят.

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