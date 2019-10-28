Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:10 0

Я содрогнулась: амурчане заметили в передвижном зоопарке тигра с открытой раной на животе

Я содрогнулась: амурчане заметили в передвижном зоопарке тигра с открытой раной на животе
Фото: Амур.инфо

В Поярково Михайловского района приехал передвижной зоопарк из Черемхова Иркутской области. Летом этот же зоопарк стоял у торгового центра в Благовещенске. Жители Пояркова заметили, что у тигра – неперевязанная открытая рана на животе. По словам посетителей, в клетке краснокнижный хищник ведет себя беспокойно.

Зоопарк в Поярково приехал несколько дней назад. Как он называется, сельчане не знают, так как на афише указывается только время работы и стоимость билетов. В соцсетях жителям сообщили, что в передвижном зоопарке 26 видов зверей, а всего – около 40 животных. В их числе пума, лев, гриф, обезьяны, павлины, страусы эму и так далее.

Также в коллекции зоопарка есть тигр. Именно его здоровье обеспокоило жителей Пояркова. У тигра – большая открытая рана на животе.

«На животе – открытая рана, сантиметров, наверное, 15 на 10. Большая и реально открытая! Он лег животом к решетке, и было видно, что у него там внутри органы ходят. Я аж содрогнулась и увела ребенка. Перевязки у тигра нет. Мужчина, который там работает, рассказал, что 4 года назад купили этого тигра: привлекла цена, он стоил очень дешево. Потом начали у него открываться то там рана, то на лапе рана, то на спине. И вот сейчас на животе. И, когда стали выяснять там, где купили, сказали, что это с помета от брата и сестры кровных. Я не медик, но, думаю, что кровь открытую рану не даст», – рассказала Амур.инфо жительница Пояркова.

В сельсовете информагентству пояснили, что передвижной зоопарк размещается на территории населенного пункта по договору. Летом он находился в Благовещенске и стоял у одного их торговых центров.

Представитель зоопарка рассказал Амур.инфо, что животных привезли из Черемхова Иркутской области. Он затруднился назвать диагноз, который был поставлен тигру ветеринарами. Но пояснил, что хищник живет в зоопарке несколько лет. Также собеседник не смог уточнить, к какому именно виду тигров относится их питомец.

«Мы лечим, у него была опухоль. Мы таблетки даем, эта опухоль порвалась, и у него немножко открытая рана. Он у нас уже давно, его с одного передвижного зоопарка нашего перевели сюда. Его врачи смотрели. Что один врач выписывает, то же самое и другие выписывают. Появляется то на животе, потом – проходит, потом на лапе появляется, потом проходит, где-то еще появляется. Мы знаем, что у этого тигра отец и мать – родственники. Мы думаем, основная причина – кровь. Я по вайберу показал своим друзьям, которые с хищниками работают, они сказали, что те таблетки, что мы даем, больше ничего и не сделаешь. Аппетит у тигра хороший, особо рана его не беспокоит», – рассказал представитель зоопарка.

Просмотров всего: 368

#животные #природа

распечатать


Общество

Енот Маша проник в магазин Зеи и озадачил охранников

Общество 68

Несколько десятков человек собрались на пикет у Дома молодежи
Происшествия 74

Хозяева раненного в Благовещенске алабая: собака не могла напасть на стрелявшего

Общество 41

В Благовещенске неизвестный стрелял в собаку (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь