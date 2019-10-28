Я содрогнулась: амурчане заметили в передвижном зоопарке тигра с открытой раной на животе

Фото: Амур.инфо

В Поярково Михайловского района приехал передвижной зоопарк из Черемхова Иркутской области. Летом этот же зоопарк стоял у торгового центра в Благовещенске. Жители Пояркова заметили, что у тигра – неперевязанная открытая рана на животе. По словам посетителей, в клетке краснокнижный хищник ведет себя беспокойно.

Зоопарк в Поярково приехал несколько дней назад. Как он называется, сельчане не знают, так как на афише указывается только время работы и стоимость билетов. В соцсетях жителям сообщили, что в передвижном зоопарке 26 видов зверей, а всего – около 40 животных. В их числе пума, лев, гриф, обезьяны, павлины, страусы эму и так далее.

Также в коллекции зоопарка есть тигр. Именно его здоровье обеспокоило жителей Пояркова. У тигра – большая открытая рана на животе.

«На животе – открытая рана, сантиметров, наверное, 15 на 10. Большая и реально открытая! Он лег животом к решетке, и было видно, что у него там внутри органы ходят. Я аж содрогнулась и увела ребенка. Перевязки у тигра нет. Мужчина, который там работает, рассказал, что 4 года назад купили этого тигра: привлекла цена, он стоил очень дешево. Потом начали у него открываться то там рана, то на лапе рана, то на спине. И вот сейчас на животе. И, когда стали выяснять там, где купили, сказали, что это с помета от брата и сестры кровных. Я не медик, но, думаю, что кровь открытую рану не даст», – рассказала Амур.инфо жительница Пояркова.

В сельсовете информагентству пояснили, что передвижной зоопарк размещается на территории населенного пункта по договору. Летом он находился в Благовещенске и стоял у одного их торговых центров.

Представитель зоопарка рассказал Амур.инфо, что животных привезли из Черемхова Иркутской области. Он затруднился назвать диагноз, который был поставлен тигру ветеринарами. Но пояснил, что хищник живет в зоопарке несколько лет. Также собеседник не смог уточнить, к какому именно виду тигров относится их питомец.

«Мы лечим, у него была опухоль. Мы таблетки даем, эта опухоль порвалась, и у него немножко открытая рана. Он у нас уже давно, его с одного передвижного зоопарка нашего перевели сюда. Его врачи смотрели. Что один врач выписывает, то же самое и другие выписывают. Появляется то на животе, потом – проходит, потом на лапе появляется, потом проходит, где-то еще появляется. Мы знаем, что у этого тигра отец и мать – родственники. Мы думаем, основная причина – кровь. Я по вайберу показал своим друзьям, которые с хищниками работают, они сказали, что те таблетки, что мы даем, больше ничего и не сделаешь. Аппетит у тигра хороший, особо рана его не беспокоит», – рассказал представитель зоопарка.