В Благовещенске открылся первый домашний музей СССР (видео)

Жители Благовещенка – супруги Алексей и Анна Божедомовы сделали у себя дома музей СССР. В нем хранится более двухсот экспонатов, связанных с советским бытом, а также редкие купюры прошлых столетий – «катеньки», «петеньки» и деньги времен Гражданской войны. Одним из первых в музее побывал корреспондент Альфа ТВ.

Телефоны, часы, посуда, книги, самовары и другие элементы советского быта – все это хранится в новом музее Благовещенска. «Домашний музей СССР» устроили супруги Анна и Алексей Божедомовы. Идея его создания пришла весной 2019 года. Благовещенцы признались, что такая идея возникла у них спонтанно.

«Весной этого года наша дочь Елизавета приступила к созданию итогового научно-исследовательского проекта, предметом которого стало открытие музея в домашних условиях. Нужно было создать конкретный продукт, то есть экспозицию. У нас это получилось. Буквально за два месяца мы нашли реквизит, в мае провели первую экскурсию для одноклассников и друзей дочери. Потом молва о нашем музее стала распространяться, записываться на экскурсию стали другие горожане», – рассказала владелица «Домашнего музея СССР» Анна.

Чтобы организовать у себя музей, горожане за свой счет отремонтировали на этаже лестничную площадку, установили шкаф-купе. Сейчас там хранится более 200 экспонатов. Часть советских вещей амурчане нашли в собственных архивах. Чтобы собрать как можно больше экспонатов, супруги кинули клич в социальных сетях. За короткое время откликнулись десятки жителей Благовещенска. Они принесли больше половины экспонатов и до сих пор продолжают пополнять экспозицию.

Часть уникальных предметов хранится в квартире горожан. Это личные коллекции монет, банкнот, марок и календарей Алексея.

В управлении культуры Благовещенска отметили, что включат музей в путеводитель по музеям Благовещенска, чтобы о нем знали как можно больше амурчан. Пока экскурсии в «Домашнем музее СССР» проходят бесплатно. Подробности в материале Альфа ТВ.