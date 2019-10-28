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28октября
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сегодня, 18:08 0

В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских

В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских
Фото: rg.ru

Житель Николаевска-на-Амуре покончил с жизнью. Перед этим он опубликовал в Инстаграме видеообращение, в котором рассказал о применении к нему недозволенных методов воздействия со стороны полицейских.

Сотрудники прокуратуры Хабаровского края в ходе мониторинга средств массовой информации выявили сообщение о доведении до лишения жизни жителя Николаевска-на-Амуре. Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Хабаровского края, в одном из инстаграм-пабликов было опубликовано видеосообщение о применении недозволенных методов воздействия сотрудниками ОМВД России по Николаевскому району. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокурор Хабаровского края поручил Николаевскому-на-Амуре городскому прокурору организовать надзор за ходом проведения процессуальной проверки и дачи надлежащей юридической оценки установленным фактам должностными лицами Николаевского-на-Амуре МСО СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По результатам принятых мер, 25 октября Николаевским-на-Амуре МСО СУ СК РФ по Хабаровскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным.

В свою очередь УМВД России по Хабаровскому краю сообщает о проведении проверки после происшествия. В Николаевск-на-Амуре выехали сотрудники краевого управления МВД.

«После завершения проверки и всестороннего изучения происшествия будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Если вина сотрудников будет установлена, их уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством», – говорится в сообщении ведомства.

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#Дальний Восток #криминал #происшествия

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