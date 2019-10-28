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Людей сбрасывали без права на гроб и могилу: историк о массовых расстрелах

Людей сбрасывали без права на гроб и могилу: историк о массовых расстрелах

В Амурской области более 100 тысяч человек признаны репрессированными в период с 30-х по 50-е годы прошлого века. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал секретарь комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при правительстве Амурской области Леонид Журавлев.

Останки людей, которые неожиданно нашел у себя на участке благовещенец Виталий Кваша, по мнению Леонида Матвеевича, являются останками политзаключенных. «Я ни одного документа не нашел, чтобы у нас в Амурской области были расстреляны настоящие преступники. А есть документы, что у нас уже более 100 тысяч репрессированных и более 26 с половиной тысяч имен восстановлено в Книгах памяти, их доброе имя возвращено в историю», – объясняет историк.

Леонид Журавлев считает, что имена репрессированных людей восстанавливать надо и эта работа ведется недостаточно активно.

«Сегодня Следственный комитет не может установить личности. А раз не можем, то каждый раз, обнаруживая эти останки, будем думать и говорить, что это преступники? Так мы никогда не найдем незаконно осужденных! Нужно очень серьезно этой проблемой заниматься всем государственным органам, прокуратуре. Я предлагал на 17-м километре организовать мемориальные кладбище. Год назад предлагал это городской администрации. Они говорят, раз Следственный комитет не подтвердил, что это репрессированные, то и мы не можем», – говорит Леонид Матвеевич.

Где в Благовещенске находятся массовые захоронения людей, репрессированных в 30-е годы прошлого века? Почему до сих пор сложно признать их политическими заключенными? Об этом вы узнаете, посмотрев программу

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Просмотров всего: 303

#история #память #Простые вопросы

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    20 минут назад

    «Я ни одного документа не нашел, чтобы у нас в Амурской области были расстреляны настоящие преступники. А есть документы, что у нас уже более 100 тысяч репрессированных и более 26 с половиной тысяч имен восстановлено в Книгах памяти, их доброе имя возвращено в историю», – объясняет историк.

    репрессия, это подавление а не =расстрел, историку нужно было бы об этом знать.

    По каким статьям были осуждены подвергнутые репрессиям, какие основания были прописаны судом? Почему человек, позиционирующий себя историком не укажет об этом? Кулак третьей категории переселялся в иное село, под пригляд комендатуры, где выделялся земельный надел, а успешные управленцы сообща обрабатывали землю возделывали её, производя продукцию которую у них ВЫКУПАЛО государство по фиксированной цене. Переезжал он вместе с семьёй. Семья большая, 5-7 и даже более человек. Об этом историк рассказывал?

  • sabotazh

    sabotazh
    15 минут назад

    Но нет и доказательств что это жертвы политических репрессий...

  • Страйкер

    Страйкер
    10 минут назад

    Странно в периоды расстрелов население росло, сейчас расстрелов нет, а оно падает, wtf?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    7 минут назад

    sabotazh

    Но нет и доказательств что это жертвы политических репрессий...



    Именно, что есть. Ведь они были не согласно с экономико-социальным устройством, с экономическим укладом (социалистический способ производства и рост благосостояния с ростом производительности труда), и призывали не отдавать государству урожай, подлежащий сдаче в установленном объёме по установленной цене, они требовали повысить цену, создавали дефицит (капиталистический способ производства и обогащения накоплением капитала). А поскольку в сельском хозяйстве велика зависимость от природных факторов, а урожайность колебалась, то в года засух они особенно требовали повысить закупочные цены. Это привело бы к росту потребительских цен и голоду, или в случае допечатыванию денежных знаков - к инфляции и всё равно голоду.

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