Людей сбрасывали без права на гроб и могилу: историк о массовых расстрелах

В Амурской области более 100 тысяч человек признаны репрессированными в период с 30-х по 50-е годы прошлого века. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказал секретарь комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при правительстве Амурской области Леонид Журавлев.

Останки людей, которые неожиданно нашел у себя на участке благовещенец Виталий Кваша, по мнению Леонида Матвеевича, являются останками политзаключенных. «Я ни одного документа не нашел, чтобы у нас в Амурской области были расстреляны настоящие преступники. А есть документы, что у нас уже более 100 тысяч репрессированных и более 26 с половиной тысяч имен восстановлено в Книгах памяти, их доброе имя возвращено в историю», – объясняет историк.

Леонид Журавлев считает, что имена репрессированных людей восстанавливать надо и эта работа ведется недостаточно активно.

«Сегодня Следственный комитет не может установить личности. А раз не можем, то каждый раз, обнаруживая эти останки, будем думать и говорить, что это преступники? Так мы никогда не найдем незаконно осужденных! Нужно очень серьезно этой проблемой заниматься всем государственным органам, прокуратуре. Я предлагал на 17-м километре организовать мемориальные кладбище. Год назад предлагал это городской администрации. Они говорят, раз Следственный комитет не подтвердил, что это репрессированные, то и мы не можем», – говорит Леонид Матвеевич.

Где в Благовещенске находятся массовые захоронения людей, репрессированных в 30-е годы прошлого века? Почему до сих пор сложно признать их политическими заключенными? Об этом вы узнаете, посмотрев программу

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