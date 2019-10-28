В Белогорске обсуждают, как уменьшить детский дорожный травматизм

Фото: администрация Белогорска

Жители Белогорска включились в обсуждение, как свести к минимуму детский дорожный травматизм. За этот год в ДТП на дорогах Белогорска пострадали 15 детей. После рабочего совещания, проведенного губернатором Амурской области, свою точку зрения на этот счет предложил выразить глава Белогорска Станислав Мелюков.

«В целом ситуация с дорожным травматизмом требует постоянного внимания, – написал Станислав Мелюков в своем инстаграм-аккаунте. – За 9 месяцев в ДТП по разным причинам (по вине детей и водителей) пострадало 14 детей. 15 случай произошел на прошлой неделе, пользователи сетей его активно обсуждали».

Белогорск представил несколько предложений. В их числе разработка областной программы по созданию в каждой школе площадок для изучения ПДД. По мнению белогорских властей, начать можно со школ, где более 1000 учащихся, и реализовывать программу при софинансировании муниципалитетов. Первая подобная площадка есть в гимназии № 1 Белогорска. ⠀

Глава города также считает, что в рамках областной программы капремонта дорог необходимо специально предусмотреть средства на приведение в нормативное состояние подходов и проезжей части возле школ и детских садов. В числе предложений, не требующих особых расходов – ограничение скорости движения транспорта в районе школ и детских садов до 10 километров в час. С учетом разрешенного превышения скорость составит 29 километров в час. По статистике, при скорости до 30 километров в час последствия ДТП для пешехода минимальны.

Подписчики аккаунта активно включились в обсуждение. Прозвучало предложение перенять опыт Японии в нанесении на проезжую часть красных зебр, установить повсеместно кнопочные светофоры, обучить водителей останавливаться перед пешеходным переходом, а также организовать постоянное дежурство ДПС на сложных перекрестках и штрафовать и водителей, и пешеходов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.