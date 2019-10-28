В Сковородине возле торгового центра водитель насмерть сбил пешехода

В городе Сковородино в районе торгового центра произошло дорожно-транспортное происшествие. 26 октября в 23:30 минивэн совершил наезд на 59-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

Как установили полицейские, за рулем автомобиля находился мужчина 1991 года рождения. Он уехал с места ДТП. Сотрудники отдела МВД России по Сковородинскому району нашли его и доставили в полицию. По данным управления МВД России по Амурской области, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следственным подразделением ОМВД России по Сковородинскому району возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Проводится расследование.