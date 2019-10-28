Здание благовещенского музея «Дом Саяпина» готовят к капитальному ремонту

В Амурской области объявлен аукцион на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения. В этом здании, построенном в Благовещенске в 1912 году, в настоящее время работает музей «Дом И.А. Саяпина».

Объект расположен по адресу: улица Амурская, дом 216. Здание является памятником регионального значения. Это двухэтажное бревенчатое строение, украшенное резными наличниками.

Начальная цена работ по разработке документации составляет 7 053 529 рублей. Это средства бюджетных учреждений. После того как документация будет готова, начнется ее государственная экспертиза. Она займет до 60 дней. Процедура необходима в связи с тем, что здание является памятником архитектуры.

Дом-музей Саяпина ждет капитальный ремонт – его ни разу не проводили за долгую жизнь здания. Планируется, что работы начнутся в 2020 году. Как пояснила исполняющая обязанности директора Амурского областного краеведческого музея Ольга Кубикова, строению требуется полная реставрация – от фундамента до кровли.

Пока музей «Дом имени И.А. Саяпина» работает в обычном режиме. На время ремонта экспозицию придется переносить, чтобы полностью освободить здание.