Амурские хирурги впервые выполнили операцию по удалению желудка через «замочную скважину»

Хирурги Амурской областной клинической больницы впервые в своей практике выполнили операцию по полному удалению желудка при онкологическом заболевании малоинвазивным методом. Больной орган удалили лапароскопически, через небольшой разрез. Такую хирургию еще называют хирургией «замочной скважины».

Уникальная для амурской медицины операция была выполнена бригадой амурских медиков несколько дней назад. Восстановление пациента после такого серьезного вмешательства – полного удаления желудка с лимфодиссекцией, когда иссекаются и лифмоузлы – идет неплохо, говорят врачи. После лапароскопии больной на следующий день может встать на ноги, у него легче проходит реабилитационный период. Также сокращается послеоперационный койко-день.

«Исторически так сложилось, что помощь онкобольным оказывают и амурский онкодиспансер, и наша областная клиническая больница. Мы поэтапно шли к тому, чтобы оперировать онкологию малоинвазивно, то есть лапароскопически. В стандартном виде эти операции выполняются давно. А лапароскопически мы выполняли некоторые элементы, и вот теперь вышли на новый уровень! Для амурских хирургов это большой посыл вперед. В России всего несколько человек делает эту операцию. Теперь мы можем и будем стараться выполнять подобные операции именно так», – рассказывает заместитель главного врача Амурской областной клинической больницы по хирургии Евгений Брегадзе.

Чтобы выйти на новый для себя уровень, амурские медики стараются постоянно совершенствоваться. Этому способствует учеба, общение и встречи с маститыми хирургами. Нередко светила медицины приезжают в Приамурье, а получившие новый опыт врачи АОКБ делятся им с коллегами в области и за ее пределами.

«У нас есть возможность учиться. Мы приглашаем сюда коллег из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга. Недавно провели мастер-класс с привлечением московского специалиста по эндоурологии. Сейчас эти операции мы внедряем в свою практику», – говорит Евгений Юрьевич.

Каждую неделю в Амурской областной клинической больнице выполняется 150-200 операций, за год хирурги АОКБ проводят 13 тысяч операционных вмешательств. Часть из них – по поводу онкологических заболеваний. Врачи отмечают, что в последние годы процент таких больных растет, в том числе и на Дальнем Востоке. Поэтому онкологии в последнее время уделяется большое внимание.

Врачи советуют амурчанам обязательно проходить регулярные обследования, не пренебрегать диспансеризацией, особенно после 40 лет, тем более если онкологические заболевания были у родственников. Медики неустанно напоминают – если болезнь была выявлена на начальной стадии, вылечить пациента значительно проще.