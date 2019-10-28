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28октября
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Авербух рассказал, как Медведевой бороться с молодыми соперницами

Авербух рассказал, как Медведевой бороться с молодыми соперницами
Фото: instagram.com/jmedvedevaj/?hl=ru

Знаменитый хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление фигуристки Евгении Медведевой на этапе серии Гран-при Skate Canada. Он считает, что с таким набором элементов она не сможет занять первое место.

Авербух оценил произвольную программу россиянки. Хореограф посчитал, что для борьбы на равных Медведевой нужно учить четверной прыжок. «Без такого козыря рассчитывать на что-то вряд ли можно. Тогда она сразу попадет в борьбу за лидирующие позиции», – считает он.

Первое место в Skate Canada стала 15-летняя россиянка Александра Трусова, которая уже неоднократно прыгала четверные прыжки на соревнованиях. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 241,02 балла, установив сразу два мировых рекорда. Медведева заняла 5 место, отстав от лидера более чем на 32 очка. В короткой программе она допустила ошибку, но смогла реабилитироваться в произвольной.

Первый этап серии Гран-при Skate America выиграла 15-летняя россиянка Анна Щербакова (227,76 балла). Россиянка стала первой в истории фигуристкой, которой удалось исполнить два четверных лутца в одной программе на международных соревнованиях, сообщает «Лента.ру».

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#конкурсы #спорт

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