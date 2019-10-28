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28октября
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сегодня, 14:51 0

В Благовещенске масштабно отметят День народного единства

В Благовещенске масштабно отметят День народного единства
Фото: admblag.ru

В начале ноября в России будут отмечать День народного единства. Празднования состоятся и в Благовещенске. Учреждения культуры и образования города уже подготовили обширную программу.

В рамках мероприятий, посвященных Дню народного единства, состоятся выставки школьных рисунков, классные часы, спортивные состязания и конкурсы патриотической тематики. 30 октября студенты и курсанты разных национальностей примут участие в интерактивной игре «Поднебесные вечера». Кроме того, в выходные дни 2 и 3 ноября праздничные мероприятия пройдут в отдаленных районах города. Это будут различные тематические акции, лекции, мастер-классы и выставки. В муниципальных библиотеках к празднику подготовили ряд экспозиций, объединенных общей тематикой.

В понедельник, 4 ноября, в Общественно-культурном центре состоится праздничный концерт «Мы – сердце великой страны!». Будет представлено несколько десятков творческих номеров, которые отражают уникальность всех национальностей России, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#праздники

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