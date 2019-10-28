Бензин дорожает, «дизель» стабилен: свежие данные Амурстата

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Амурской области опубликовал данные о динамике цен на автомобильное топливо в сентябре 2019 года. В сентябре индекс потребительских цен по Амурской области на бензин составил 100,2 %.

Традиционно анализ цен на бензин и топливо производился по четырем городам: это Благовещенск, Свободный, Зея и Тында.

АИ-92

В Благовещенске средняя потребительская цена за литр бензина этой марки за месяц поднялась на 10 копеек. В августе литр 92-го стоил 42 рубля 50 копеек, а в сентябре уже 42 рубля 60 копеек.

В Свободном 92-й за месяц стал дороже на 12 копеек. Если в августе литр топлива этой марки стоил 42 рубля 75 копеек, то в сентября его продавали за 42 рубля 87 копеек.

В Зее подорожание составило 13 копеек: 43 рубля 35 копеек в августе против 43 рублей 48 копеек в сентябре.

В Тынде 92-й подорожал также на 13 копеек. В августе литр топлива этой марки продавали за 43 рубля 75 копеек, в сентябре – за 43 рубля 88 копеек.

АИ-95

Динамика подорожания этого вида топлива составила от 9 до 13 копеек.

В Благовещенске литр 95-го в августе продавался за 45 рублей 01 копейку, а в сентябре уже за 45 рублей 10 копеек.

В Свободном этот вид топлива возрос в цене на 12 копеек: 45 рублей 27 копеек в августе против 45 рублей 39 копеек в сентябре.

В Зее 95-й подорожал на 13 копеек. В августа литр продавали за 45 рублей 82 копейки, в сентябре – за 45 рублей 95 копеек.

В Тынде в августе было 46 рублей 28 копеек, в сентябре стало 46 рублей 40 копеек. Таким образом рост составил 12 копеек.

АИ-98 и выше

Цены на эти виды топлива анализировались только по двум городам: в Благовещенске и Свободном. В областном центре Приамурья 98-й подорожал на 7 копеек: с 51 рубля 94 копеек до 52 рублей 1 копейки за литр. В Свободном цена не изменилась: как была 47 рублей 73 копейки в августе, так и осталась в сентябре.

Дизельное топливо

В этой категории колебаний не замечено: стоимость литра не изменилась ни в меньшую, ни в большую стороны. В Благовещенске и Свободном литр «дизеля» в августе и сентябре продавался в среднем за 48 рублей; в Зее – 48 рублей 76 копеек; в Тынде – 49 рублей.

«Разница в потребительских ценах в наблюдаемых городах Амурской области в сентябре 2019 года составила: на бензин марки АИ-92 – 1,28 рубля (3, 0%), марки АИ-95 – 1,30 рубля (2,9 %), марки АИ-98 и выше – 4,28 рубля (9,0 %), дизельное топливо – 1,00 рубль (2,1 %)», – отмечает Амурстат.

Данные о ценах на бензин с начала года Амур.инфо публиковало в сентябре.