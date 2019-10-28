Московский эксперт предложил хабаровчанам продавать снег

В Хабаровском крае продолжают развивать туризм. Однако пока в регион летят в основном жители Поднебесной. Расширить географию за счет снега предложил директор Российского экспортного центра Алексей Мурзенок. По его мнению, именно мороз нужно ставить во главу бренда по привлечению гостей в край.

В регионе пытаются активно развивать туристические направления, но до сих пор про Хабаровск во многих странах не знают. Местные чиновники делают ставку на Китай, Южную Корею и Японию. Специалисты управления по туризму региона летают на международные выставки и рассказывают о крае. Однако эффекта от этого немного, поэтому московский эксперт предложил пересмотреть программу пиара и позиционировать себя как локацию со снегом и морозом, пишет DVHAB.ru.

«Точкой притяжения станет не экотуризм и даже не тигры. Я очень рад, что в России очень много такого экзотического для мира явления, как снег. Именно поэтому и здесь нужно продавать именно его. Юго-Восточная Азия вообще его не видит. Моя знакомая оттуда меня как-то выспрашивала, сколько штанов нужно надевать девушкам, которые едут смотреть на снег. То есть понятие мороза для них очень интересно и завлекательно», – рассказал Алексей Мурзенок.

Но пока весь турпоток из Юго-Восточной Азии, который хочет увидеть снег, едет в Харбин. Там путешественники могут ощутить мороз и прикоснуться к ледовому городку. Только это позволяет привлекать миллионы туристов.

«В Китае в некоторых южных провинциях живут более ста миллионов человек, причем их ВВП больше, чем у России. И все они никогда не видели снег. Поэтому Хабаровскому краю нужно создавать бренд мороза и снега и продвигать его. К примеру, в Новосибирскую область привезли вьетнамцев. Те закупили шапки, погуляли по морозу, даже сходили на хоккей. Вернулись и рассказали о поездке, теперь в Сибирь образовался стабильный турпоток. Потому как им это очень интересно. Камчатка уже использует такой инструмент, как китайские блогеры. Нужно брать подобные практики на вооружение», – добавил Алексей Мурзенок.