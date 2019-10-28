Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:41 0

«Пьяная» езда стоила благовещенцу 200 тысяч рублей

«Пьяная» езда стоила благовещенцу 200 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

В Благовещенске суд вынес приговор жителю города, которого дважды поймали на «пьяной» езде. Мужчину наказали крупным штрафом.

В ноябре 2015 года благовещенец был признан судом виновным в административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управлял автомобилем в состоянии опьянения). Тогда его наказали административным штрафом в размере 30 000 рублей, лишили права управления транспортом на 1 год и 6 месяцев. Водительское удостоверение мужчина в ГИБДД не сдал, штраф при этом оплатил.

Не сделав для себя должных выводов, благовещенец в июле 2019 года попался в областном центре на управлении автомобилем подшофе. При этом отказался от медицинского освидетельствования, но, по закону, тем самым он признал себя нетрезвым.

Благовещенский городской суд приговорил амурчанина к штрафу в размере 200 000 рублей. Его лишили права «заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», на 2 года и 6 месяцев. Штраф мужчине можно платить с рассрочкой на 2 года, сообщает пресс-служба суда.

Просмотров всего: 576

#происшествия #суды #транспорт

распечатать


Общество

Бензин дорожает, «дизель» стабилен: свежие данные Амурстата
Экономика

Из Хабаровска в Дубай вскоре начнут летать чартерные самолеты
Происшествия 2

В Благовещенске ребенок закрылся в квартире, потребовалась помощь спасателей
Происшествия 10

В Амурской области произошло нападение на полицейских: ранены двое
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь