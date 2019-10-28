«Пьяная» езда стоила благовещенцу 200 тысяч рублей

В Благовещенске суд вынес приговор жителю города, которого дважды поймали на «пьяной» езде. Мужчину наказали крупным штрафом.

В ноябре 2015 года благовещенец был признан судом виновным в административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управлял автомобилем в состоянии опьянения). Тогда его наказали административным штрафом в размере 30 000 рублей, лишили права управления транспортом на 1 год и 6 месяцев. Водительское удостоверение мужчина в ГИБДД не сдал, штраф при этом оплатил.

Не сделав для себя должных выводов, благовещенец в июле 2019 года попался в областном центре на управлении автомобилем подшофе. При этом отказался от медицинского освидетельствования, но, по закону, тем самым он признал себя нетрезвым.

Благовещенский городской суд приговорил амурчанина к штрафу в размере 200 000 рублей. Его лишили права «заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», на 2 года и 6 месяцев. Штраф мужчине можно платить с рассрочкой на 2 года, сообщает пресс-служба суда.