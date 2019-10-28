Россия испытывает дефицит внуков и внучек

За последние 90 лет среднее число внуков у российских бабушек и дедушек сократилось почти в семь раз. Если в 1926 году на 100 бабушек и дедушек приходилось 542 внука, то в 2019 – только 81. В День бабушек и дедушек, который отмечается 28 октября, Росстат рассказал о причинах дефицита внуков.

«Пожилых россиян сейчас сравнительно много, так как это представители многочисленного поколения родившихся в конце 1940-х – 1950-х годах», – констатирует заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

За послевоенным бумом рождаемости последовал спад 1960–1970-х годов, но самый глубокий провал произошел в конце 1990-х годов. Поэтому молодых людей, которые только вступают в детородный возраст, сейчас мало. «Из-за этого мы видим такую картину: сравнительно много пожилых людей и мало детей – избыток бабушек и дефицит внуков, выражаясь экономическими терминами», – отметила Елена Егорова.

На демографические волны накладываются и социокультурные факторы: все чаще молодые женщины откладывают рождение первого ребенка на более поздний срок. Однако в ближайшие годы ситуация может немного улучшится, прогнозируют специалисты, так как подрастает относительно многочисленное поколение родившихся в начале 2000-х годов. В настоящее время более 30 % населения составляют молодые люди в возрасте от 25 до 40 лет. И именно они через 20 лет дадут значительное увеличение количества людей старшего возраста.

«Волны роста и спада будут продолжаться и в будущем, но в целом рождаемость будет снижаться. Этот путь уже прошли все цивилизованные страны, и старение населения – не уникальная проблема России», – сказала Егорова.

При этом в России эта проблема стоит не так остро, как в Японии и многих европейских государствах, где доля пожилых людей доходит до трети от всего населения, говорит эксперт. По данным последней Всероссийской переписи населения, прошедшей в 2010 году, численность жителей старше трудоспособного возраста составила 31,7 миллиона человек или 22,2 %.

Суммарный коэффициент рождаемости в России сегодня составляет 1,6 ребенка на одну женщину. «Кроме экономических факторов и мер демографической политики (материнский капитал, различные пособия), значительное влияние на рождаемость оказывает и настрой молодых людей на рождение двух и более детей», – отмечает эксперт.

Всего по данным Росстата, в начале нынешнего года в нашей стране проживало 146,8 миллиона человек: 68,1 миллиона мужчин и 78,7 миллиона женщин. При этом детей в возрасте до 9 лет — свыше 18 миллионов, подростков от 10 до 19 лет — более 14,7 миллиона. Точные данные о численности и структуре населения страны станут известны после Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года.