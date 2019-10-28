Амурские инвалиды бесплатно пройдут кинезио-, иппотерапию и аквареабилитацию

В начале ноября в Приамурье стартует проект «Путь к успеху». Он предусматривает комплексную реабилитацию для 36 человек. Она включает в себя ежеквартальные индивидуальные курсы кинезиотерапии, аквареабилитации и иппотерапии, распределенные в течение года. Для участников проекта проведут региональный турнир по адаптивному плаванию «Амурская волна – 2020».

Реализовывается проект на деньги Президентского гранта. Поучаствовать в нём могут взрослые и дети-инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также малыши в возрасте до 1 года с высоким риском реализации ДЦП.

Для детей-инвалидов Благовещенского детского дома № 17 в рамках проекта пройдет мастер-класс по прикладному искусству. Также для участников от 14 лет и старше запланировано тестирование по профориентации. Во время занятий с детьми представителям из государственных и общественных организаций города и области будет предоставлена возможность присутствовать и получать практические навыки оказания реабилитационных услуг.

Кроме этого, в ходе проекта будут проводиться бесплатные очные и заочные (по телефону) консультации детей-инвалидов и их родителей по всем вопросам получения медицинских и социальных услуг, современных методик обследования и реабилитации. Среди детей-участников проекта запланирован конкурс рисунков «Любимый доктор» с вручением призов и подарков.

Цель проекта «Путь к успеху» – повысить качество жизни детей и взрослых с инвалидизирующими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, снизить риски инвалидизации у детей раннего возраста. Его инициировал Амурский общественный благотворительный фонд защиты семьи, материнства и детства «МАМА». Проект победил во втором конкурсе Фонда Президентских грантов этого года. Он участвовал в грантовом направлении «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства».

Общая стоимость проекта – более 4 миллионов рублей. Сумма Президентского гранта на его реализацию составила почти 3 миллиона рублей, ещё более 1 миллиона – софинансирование инициаторами проекта, сообщает областное правительство.