В Зее к 75-летию Победы отремонтировали площадь

На площади Коммунаров города Зеи провели ремонт к грядущему юбилею Великой Победы. Там заменили тротуарную плитку и бордюрный камень, а также установили новые скамейки и урны и осветили территорию.

На ремонт площади из областного бюджета было направлено более 4,7 миллиона рублей.

Благоустройство городской площади прошло в рамках региональной государственной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области».

Площадь Коммунаров – это мемориальный комплекс и знаковое место для жителей города Зеи. В состав комплекса входит памятник воинам, на мемориальных табличках которого имена 408 героев, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Также на территории площади располагается братская могила 53 красногвардейцев, павших в боях за советскую власть. Площадь Коммунаров является местом проведения праздничных мероприятий и тематических митингов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В общей сложности на ремонт памятников и захоронений погибших в годы Великой Отечественной войны в преддверии юбилея Победы в Приамурье потратят 25 миллионов рублей. Средства на ремонт получили 14 муниципалитетов: Благовещенск, Зея, Свободный, Райчихинск, Тында и Шимановск, а также села в Завитинском и Михайловском, Архаринском, Белогорском, Константиновском, Сковородинском и Тамбовском районах. Их приведут в порядок к 9 мая.

Всего на территории региона 1027 объектов культурного наследия. 183 из них отнесены к памятникам истории и культуры федерального значения, из них 177 – памятники археологии. Часть объектов, а именно 431 объект отнесен к памятникам истории и культуры регионального значения, 413 объектов включены в списки выявленных объектов культурного наследия (из них 391 археологических).