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28октября
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Пострадавшим от паводка амурским аграриям выделили более трех миллиардов рублей

Пострадавшим от паводка амурским аграриям выделили более трех миллиардов рублей
Фото: 24.kz

Амурские аграрии получат более трех миллиардов рублей из резервного фонда РФ. Средства должны поступить в область в середине ноября. Они пойдут на компенсации ущерба 86 сельскохозяйственным товаропроизводителям и 210 крестьянским (фермерским) хозяйствам, пострадавшим в результате летнего паводка, а также на уплату процентов по 221 кредиту аграриев.

Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства Российской Федерации.

Всего в Приамурье во время летнего паводка пострадали 329 хозяйств, был практически уничтожен урожай на общей площади 255 тысяч гектаров. Общий ущерб составил 3 108,7 миллиона рублей, в том числе по объектам растениеводства 3 107 910,44 тысячи рублей, аквакультуры – 272,88 тысячи рублей, материальным ценностям (сено, овес на фураж) 497,63 тысячи рублей.

«Мы оперативно направили в Минсельхоз России все необходимые данные и документы, чтобы наши аграрии, пострадавшие во время паводка, смогли получить господдержку, – пояснил заместитель председателя правительства Амурской области Александр Нестеренко. – Очень важно, что благодаря выделенным средствам потребности сельхозтоваропроизводителей для нормализации работы будут удовлетворены практически 100 %».

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#российская власть #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    41 секунда назад

    Сколько из этих денег реально дойдет до аграриев - вопрос?

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