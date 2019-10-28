Пострадавшим от паводка амурским аграриям выделили более трех миллиардов рублей

Амурские аграрии получат более трех миллиардов рублей из резервного фонда РФ. Средства должны поступить в область в середине ноября. Они пойдут на компенсации ущерба 86 сельскохозяйственным товаропроизводителям и 210 крестьянским (фермерским) хозяйствам, пострадавшим в результате летнего паводка, а также на уплату процентов по 221 кредиту аграриев.

Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства Российской Федерации.

Всего в Приамурье во время летнего паводка пострадали 329 хозяйств, был практически уничтожен урожай на общей площади 255 тысяч гектаров. Общий ущерб составил 3 108,7 миллиона рублей, в том числе по объектам растениеводства 3 107 910,44 тысячи рублей, аквакультуры – 272,88 тысячи рублей, материальным ценностям (сено, овес на фураж) 497,63 тысячи рублей.

«Мы оперативно направили в Минсельхоз России все необходимые данные и документы, чтобы наши аграрии, пострадавшие во время паводка, смогли получить господдержку, – пояснил заместитель председателя правительства Амурской области Александр Нестеренко. – Очень важно, что благодаря выделенным средствам потребности сельхозтоваропроизводителей для нормализации работы будут удовлетворены практически 100 %».