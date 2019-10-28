В Свободненском районе капитально отремонтировали Дом культуры

В селе Костюковка Свободненского района обновили здание местного Дома культуры. На работы средства выделяли областной и сельский бюджеты, а также сами жители.

Культурное учреждение находится в нынешнем здании с 2010 года. Ранее помещения пустовали. В 2019 году местные жители совместно с представителями сельсовета решили облагородить Дом культуры и улучшить условия в нем. Они оформили проект, который подали на конкурс по поддержке местных инициатив, организованный министерством финансов Приамурья.

Каждый муниципалитет-участник, по условиям конкурса, получил на реализацию своего проекта не более 1 миллиона рублей из регионального бюджета. Еще полмиллиона добавили сельские власти и сами жители.

Софинансирование проектов – одно из главных условий так называемого инициативного бюджетирования. 3 % от всей суммы должны вложить жители и 5 % местный бюджет от размера областной субсидии.

На выделенные средства в костюковском Доме культуры сделали септик, заменили полы и двери, а стены и потолок покрасили. Кроме этого, в здании заменили электрику и провели сигнализацию. Обновленное здание стало культурным центром для местных жителей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Также в рамках инициативного бюджетирования в 2019 году были отремонтированы Дома культуры в Ивановском районе: в селах Черемхово, Солнечное, Среднебелое и Дмитриевка.

В текущем году 19 районов области реализуют на местах 82 проекта. На них минфин Приамурья выделил 80 миллионов рублей. При этом каждое муниципальное образование вкладывает свои средства и пожертвования местных жителей.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. Её участникам удалось благоустроить территорию своего населённого пункта. В селе Ивановка обустроили озеро с лотосами, в селе Березовка построили стадион, в селе Владимировка установили хоккейную коробку, а в селе Чигири сделали сквер.

По мнению губернатора Василия Орлова, инициативное бюджетирование – одна из перспективных региональных практик. Глава региона подчеркивает, что проект по поддержке местных инициатив ставит своей главной задачей улучшить условия жизни сельских жителей.

Кроме этого, ремонт Домов культуры в Приамурье проходит в рамках федерального проекта «Местный Дом культуры», в ходе которого региону выделено 18,9 миллиона рублей из федерального, областного и местного бюджетов. На эти деньги отремонтируют Дома культуры в Архаринском, Благовещенском, Бурейском, Константиновском, Магдагачинском, Михайловском, Свободненском, Селемджинском, Серышевском, Сковородинском и Шимановском районах, а также Дома культуры Грибского сельсовета и города Шимановска. Средства планируется потратить на текущий ремонт и обновление материально-технической базы.

В 2017 и 2018 годах в проекте «местный Дом культуры» приняли участие 38 Домов культуры в области. В 9 был сделан текущий ремонт, в 31 учреждении обновили материально-техническую базу. Например, в селе Талдан Сковородинского района обновили световое и звуковое оборудование, а также приобрели кресла в зрительный зал. В Доме культуры села Нововоскресеновка Шимановского района провели текущий ремонт с заменой кровли, а в Архаринском районе в Доме культуры села Отважное отремонтировали полы.

Приамурье вошло в топ-10 регионов-лидеров по развитию культуры, отметил в своем отчете за год губернатор Амурской области Василий Орлов. С текущего года в регионе реализовывается национальный проект «Культура». В ходе него власти выделят деньги единственному в области колледжу культуры и детским школам искусств на покупку музыкальных инструментов и обновление материально-технической базы. На это региональный бюджет получит субсидию от министерства культуры страны в размере более 32 миллионов рублей. Укрепить материально-техническую базу учреждений культуры благодаря выделенным средствам удастся в 17 муниципальных образованиях Приамурья.