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28октября
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Московский пианист-виртуоз Юрий Диденко даст в Благовещенске концерт и проведет мастер-классы

Московский пианист-виртуоз Юрий Диденко даст в Благовещенске концерт и проведет мастер-классы

Известный виртуоз Юрий Диденко проведет для амурских преподавателей музыкальных школ курсы повышения квалификации по фортепиано. Мастер-классы доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, лауреат международных конкурсов проведет в Центральной детской школе искусств с 28 по 31 октября.

Игру маэстро отличают филигранная техника и непринужденность при исполнении произведений.

В Приамурье Юрий Диденко приезжает на протяжении нескольких лет, но впервые он проведет в Благовещенске столь длительное время. В ЦДШИ на мастер-классы съехались 35 преподавателей и 15 учащихся из музыкальных школ и школ искусств Амурской области и Якутии – Благовещенска, Нерюнгри, Свободного, Шимановска, Циолковского, Прогресса и Зеи. Каждый участник получит сертификат об участии в мастер-классах от Юрия Диденко.

Обучающий курс виртуоз проводит в преддверии Второго Международного конкурса молодых пианистов имени Сергея Рахманинова. Он пройдет в Москве с 27 января по 2 февраля 2020 года. Юрий Диденко является председателем жюри этого конкурса и, возможно, после мастер-классов даст кому-то из амурских преподавателей рекомендации для участия в мероприятии.

Перед отъездом в столицу Юрий Диденко выступит на сольном концерте, он состоится 29 октября в 17:30 в Центральной детской школе искусств. Вход свободный.

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#концерты #культура

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