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28октября
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Благовещенская епархия встретила главную икону Вооруженных сил России «Спас Нерукотворный»

Благовещенская епархия встретила главную икону Вооруженных сил России «Спас Нерукотворный»

27 октября 2019 года архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан возглавил богослужение в храме иконы Божией Матери Скоропослушница города Белогорска. В этот день в храм была принесена главная икона Вооруженных Сил России – «Спас Нерукотворный».

Богослужение совершалось в сопровождении духовных песнопений в исполнении квартета Благовещенского кафедрального хора. После богослужения Владыка Лукиан обратился к пришедшим с архипастырским словом.

На божественной литургии присутствовали командующий 35-й Армией Восточного военного округа генерал-майор Сергей Чеботарев, начальник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища генерал-майор Владимир Грызлов, первый заместитель начальника Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Амурской области Виктор Мельниченко, заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Викторовна Лысенко.

Также присутствовали военнослужащие 35-й армии ВВО, курсанты ДВОКУ, юнармейцы.

Святыня пробудет в Благовещенской епархии до конца октября. Помолиться у главной иконы Вооруженных сил РФ за это время прибудут все военные Приамурья. После святыня отправится в Хабаровск, сообщает Благовещенская епархия.

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#военные #религия

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Комментарии
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    7 минут назад

    БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ ВСТРЕТИЛА ГЛАВНУЮ ИКОНУ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ «СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ» В БЕЛОГОРСКЕ.

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    5 минут назад

    обратился к пришедшим с архипастырским словом. - Архипастырское слово - сила! Круче мата, однако.

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