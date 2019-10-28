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28октября
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сегодня, 11:34 0

Из Хабаровска в Дубай вскоре начнут летать чартерные самолеты

Из Хабаровска в Дубай вскоре начнут летать чартерные самолеты
Фото: pixabay.com

Между Хабаровском и Дубаем будут выполняться прямые авиаперелеты. В декабре откроют чартерные рейсы.

Полеты будет выполнять авиакомпания Azur Air, используя на данном направлении Boeing 767-300. Частота рейсов – раз в 10 дней.

Кроме того, авиакомпания S7 отрывает регулярный рейс Хабаровск – Бангкок, который будет выполняться раз в неделю.

Также в осенне-зимнем расписании хабаровского аэропорта появятся новые рейсы в Ташкент, а также пять новых маршрутов в города Дальнего Востока и Сибири, пишет «МК в Хабаровске» со ссылкой на аэропорт Хабаровска.

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#Дальний Восток #транспорт #экономика

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