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28октября
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В Благовещенске ребенок закрылся в квартире, потребовалась помощь спасателей

В Благовещенске ребенок закрылся в квартире, потребовалась помощь спасателей
Фото: 28.mchs.gov.ru

27 октября на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение с просьбой о помощи от жительницы Благовещенска. Трехлетний ребенок закрыл входную дверь на щеколду, и женщина не смогла попасть в квартиру.

Инцидент произошел в доме по улице Красноармейской, на шестом этаже. Мама на несколько минут вышла в магазин, а когда вернулась, не смогла попасть в квартиру, потому что 3-летний ребенок закрыл входную дверь изнутри на щеколду.

К месту происшествия были направлены автолестница АЛ-50 1-й пожарно-спасательной части и дежурная смена спасателей поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ. Спасатели по автолестнице поднялись на балкон, через который был доступ в квартиру, открыли входную дверь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    С мамой однозначно необходима беседа полицейских на предмет оставления в опасности несовершеннолетнего. Кроме того, что трехлетка закрылся на щеколду, за время отсутствия мамы он мог ещё много чего натворить.

  • 028rus

    028rus
    1 час назад

    Ещё и балконная дверь была открыта. Мамаша совсем трёх летнего одного остовлять мало ли что. Хорошо что всё так закончилось, надеюсь урок усвоила

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