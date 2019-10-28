В Благовещенске ребенок закрылся в квартире, потребовалась помощь спасателей

Фото: 28.mchs.gov.ru

27 октября на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение с просьбой о помощи от жительницы Благовещенска. Трехлетний ребенок закрыл входную дверь на щеколду, и женщина не смогла попасть в квартиру.

Инцидент произошел в доме по улице Красноармейской, на шестом этаже. Мама на несколько минут вышла в магазин, а когда вернулась, не смогла попасть в квартиру, потому что 3-летний ребенок закрыл входную дверь изнутри на щеколду.

К месту происшествия были направлены автолестница АЛ-50 1-й пожарно-спасательной части и дежурная смена спасателей поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ. Спасатели по автолестнице поднялись на балкон, через который был доступ в квартиру, открыли входную дверь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.