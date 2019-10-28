В Амурской области произошло нападение на полицейских: ранены двое

В Амурской области произошло нападение на сотрудников полиции. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие. В результате пострадали два человека – один из них полицейский. Злоумышленников задержали.

Как сообщает управление МВД России по Амурской области, вечером в субботу, 26 октября, двое сотрудников МО МВД России «Октябрьский», проводили мероприятия по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом, как уточняет ведомство, на полицейских была надета служебная форма. На автодороге в село Варваровка они заметили автомобиль Toyota Carib без государственных регистрационных знаков. Машина двигалась в темноте без света фар.

Полицейские пытались остановить нарушителя, однако водитель не думал тормозить. Он чуть не сбил правоохранителей и, протаранив служебный автомобиль, уехал с места происшествия. Действуя по законодательству, один из сотрудников органов внутренних дел применил табельное оружие – сначала выстрелил в воздух, затем по колесам «кариба». О случившемся полицейские сообщили в дежурную часть. Один из них остался на месте происшествия, второй поехал искать скрывшуюся машину.

Через некоторое время на место происшествия прибыли двое мужчин, которые напали на сотрудника полиции и нанесли ему телесные повреждения. В настоящее время полицейский госпитализирован, сообщает амурское управление МВД РФ.

Тем временем на станцию скорой помощи с огнестрельным ранением обратился мужчина 1987 года рождения. Он находился в том самом «карибе».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены личности всех участников происшествия. Это четверо жителей Октябрьского района, трое из которых ранее судимы. Все, за исключением получившего ранение, были задержаны и доставлены в отдел полиции.

СУ СК России по Амурской области по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Двое подозреваемых в совершении преступления помещены в изолятор временного содержания.

Установлено, что водитель Toyota Carib не имеет права управления транспортным средством. Во время происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего начальник УМВД России по Амурской области назначил служебную проверку.