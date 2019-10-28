В Тынде пламя охватило внедорожник (фото, видео)

Фото: instagram.com/tynda_info

28 октября был пожар в Тынде: загорелся внедорожник на улице Кольцевой. Сообщение о происшествии поступило в 05:23, огнеборцы были на месте через 6 минут. Открытое горение ликвидировали в течение 4 минут.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, автомобиль поврежден огнем по всей площади. Причину и виновника пожара предстоит установить. В социальных сетях появились фото и видео с места события. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🔴ТЫНДАИНФО🔵новости (@tynda_info) 27 Окт 2019 в 3:52 PDT

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#пожары #происшествия #транспорт #Тында

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Александр Авдеев