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28октября
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сегодня, 10:58 0

В Тынде пламя охватило внедорожник (фото, видео)

В Тынде пламя охватило внедорожник (фото, видео)
Фото: instagram.com/tynda_info

28 октября был пожар в Тынде: загорелся внедорожник на улице Кольцевой. Сообщение о происшествии поступило в 05:23, огнеборцы были на месте через 6 минут. Открытое горение ликвидировали в течение 4 минут.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, автомобиль поврежден огнем по всей площади. Причину и виновника пожара предстоит установить.

В социальных сетях появились фото и видео с места события.

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#пожары #происшествия #транспорт #Тында

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