В Тынде пламя охватило внедорожник (фото, видео)
28 октября был пожар в Тынде: загорелся внедорожник на улице Кольцевой. Сообщение о происшествии поступило в 05:23, огнеборцы были на месте через 6 минут. Открытое горение ликвидировали в течение 4 минут.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, автомобиль поврежден огнем по всей площади. Причину и виновника пожара предстоит установить.
В социальных сетях появились фото и видео с места события.
Просмотров всего: 29
#пожары #происшествия #транспорт #Тында