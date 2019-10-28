В Благовещенске скончалась болевшая раком мать пятерых детей

Ночью 28 октября в Благовещенске умерла мать пятерых детей Наталья Кузнецова. 39-летняя женщина болела раком груди. Сейчас ведется сбор средств на ее похороны.

Как сообщало Амур.инфо, в 2018 году горожанку прооперировали, новообразование удалили. Однако в 2019 году болезнь вновь дала о себе знать – пошли метастазы. Женщина прошла химиотерапию в областном центре. Но состояние Натальи ухудшилось, горожанка открыла сбор средств на лечение за пределами Приамурья. Но помочь благовещенке специалисты не успели, она скончалась.

«В октябре мы узнали, что Наташа болеет и нуждается в срочном лечении. Шел сбор денег на Корею. И сегодня ночью она умерла. Как нам известно, первый раз она заболела еще в 20 лет, пролечилась, потом наступила ремиссия. И вот не так давно онкология вернулась. И все хуже и быстрее развивалась болезнь. Сейчас собираем деньги на похороны, муж один остался с пятью детьми. Самому младшему 2 годика, старшему ребенку 15 лет. Три девочки ходят в наш шоу-балет "Александрия"», – сказала подруга Натальи, председатель родительского комитета шоу-балета «Александрия» Мария Чикачева.

На данный момент на похороны собрано 11 500 рублей. Близкие, друзья и родственники надеются на помощь неравнодушных людей. Перечислить деньги можно на карту Сбербанка, привязанную к номеру телефона Марии 8-924-674-19-45.