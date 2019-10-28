В Харбине россияне обратили внимание на церковь, в которой расположен фитнес-клуб

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Переселенцы из России в Харбине обратили внимание на церковь, с виду похожую на православную, где сейчас расположен фитнес-клуб. Россияне хотят изучить историю строения, чтобы понять, как оно оказалось в частных руках.

Церковь расположена в 14 километрах от центра Харбина. В этом районе сохранились постройки времен Китайско-Восточной железной дороги, поэтому не исключено, что здание тоже было построено в это время, сообщает Biang.ru.

Сейчас в церкви располагается фитнес-клуб. Табличек о том, что постройка является культурным наследием Харбина, как это обычно написано на старых зданиях времен КВЖД, на фасаде – нет. Как сообщается в соцсетях Русского клуба в Харбине, специалисты, изучающие культурное наследие города, поищут информацию о происхождении строения.