Амурчан ждут три выходных дня: 2, 3 и 4 ноября

В ноябре в связи с празднованием Дня народного единства россияне отдохнут три дня. Праздничный день 4 ноября в этом году приходится на понедельник, который будет нерабочим. Таким образом, выходные продлятся со 2 по 4 ноября.

Следующие каникулы начнутся на Новый год. Как сообщает «Российская газета», согласно календарю рабочих и праздничных дней на 2020 год, утвержденному правительством России, выходные продлятся восемь дней – с 1 по 8 января.

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Елена Котейко