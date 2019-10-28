Енот Маша проник в магазин Зеи и озадачил охранников

Два выходных дня в магазине «Арт-Маркет» в городе Зея срабатывала сигнализация. Охранники посторонних не обнаружили, решив, что это пакостит большая крыса.

В понедельник купили отраву, чтобы извести грызуна. Но тут одна из сотрудниц вспомнила, что еще в августе в соцсетях сообщалось о пропаже полугодовалого енота Маши – об этом объявляли хозяева животного. Когда стали подзывать, енот объявился.

«Мы отыскали хозяев, позвонили им, – рассказали газете "Зейские Вести Сегодня" сотрудники "Арт-Маркета", – енот оказался общительным, не боялся людей. Но когда Машу стали сажать в мешок, чтобы забрать домой, ей это не понравилось. Пришлось покупать виноград, который по душе потеряшке, тогда она вошла в клетку».

Ветеринарный врач Юлия Христич подтвердила, что енот Маша, по-видимому, единственный в Зее. В сентябре к ним обращались с Зейской ГЭС, чтобы отловить гуляющего неподалеку енота. А потом он добрался до магазина, где его и обнаружили.

Вообще, специалист не рекомендует держать в доме неодомашненных животных, либо они должны воспитываться человеком с самого рождения. К тому же необходимо соблюдать календарь прививок.

Юлия Христич говорит, что рано или поздно енот все равно вышел бы к людям. Суровая зейская зима не для таких животных. Их среда обитания – в районах с более мягким климатом.