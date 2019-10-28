Чем опасна сидячая работа: обзор прессы

Фото: Скриншот видео youtube.com

В РФ возрастут штрафы за превышение скорости на 10–20 км/ч; покупатель загипнотизировал продавца в Екатеринбурге. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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В канун самого массового (после Нового года и 4 ноября) праздника – Дня автомобилиста ­– премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД до 2 декабря проработать вопрос необходимости введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Этот вопрос, как сообщают «Известия», не впервые обсуждается в кабмине. Ранее такое поручение должны были исполнить до 1 марта текущего года, но в органах власти мнения по этому поводу разделились. Почему не удалось ввести штрафы с первого раза, что явилось камнем преткновения – не ясно, вероятно, спорили – сделать штрафы больше или еще больше.

Придет ли власть к единому знаменателю до 2 декабря, тоже не ясно. Ясно лишь одно: штрафы все равно повысят.

Также в номере

И еще одна заметка привлечет ваше внимание в «Известиях». С января 2020 года на железнодорожном транспорте будут введены новые названия классов обслуживания, из-за чего слово «плацкарт» может исчезнуть. Клиентам предложат на выбор: бизнес, комфорт, эконом и временную опцию эконом-бюджет со старыми вагонами без кондиционеров и биотуалетов. Почему временную – так потому, что обещают полное выведение этих вагонов из эксплуатации. Правда, когда это произойдет, не говорится. Отмечается, что понятия «купе» и «плацкарт» некоторое время еще будут существовать, так как эти слова фигурируют во многих документах.

Напишут же такое

На этом серьезности заканчиваются, и далее следует информация о деятельности всему миру известных британских ученых – я нашел ее в дайджесте «Удивительный мир». Так вот, английские эксперты изучили, чем опасна сидячая работа и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе. В газете есть фотографии, но лучше их не видеть: у женщины желтая кожа, сильно сгорблена спина, варикозное расширение вен, красные глаза, экзема, волосатые нос и уши, противный скрипучий голос. А еще лишний вес, а еще… Коротко говоря, персонаж из русских сказок – Баба Яга. Мне вот интересно, с кого же наши сказочники лепили бабыёжий облик, коль скоро в те давние времена не было офисного планктона?

Полный абзац

Безусловно, вы знаете много эпизодов, когда женщины-водительницы путают газ с тормозом. Вот история из этой же серии – я читал ее в «Убойной силе» и обливался слезами – они до сих пор у меня не высохли. Некоей даме из Глазго не повезло с обувью. Она приобрела в магазине дорогие босоножки и решила блеснуть ими перед своими друзьями на корпоративной вечеринке. В баре она поняла, что обувь, увы, не подошла: жмет, как иезуитский испанский сапожок. А тут поклонники вовсю добиваются ее руки (и не только), напитками угощают, танцевать приглашают – как откажешь?! Промучилась девушка до конца вечеринки и, отказав всем претендентам на ее руку (и не только), вернулась домой – еле на ногах стояла. И, заметьте, не из-за напитков!

А когда стала снимать обувь, поняла, что спутала правую босоножку с левой, а левую с правой. Прикол, да?

На посошок

И так, промокая слезы, я дошел до статьи в журнале Maxim о случае использования магических способностей в преступных целях. В Екатеринбурге в продуктовый магазин «Монетка» к кассирам подошел неизвестный, попросил разменять 100 рублей и… И загипнотизировал сотрудниц! Ничего абсолютно не помня, ничего не соображая, они отдали ему 24 500 рублей. И пришли в себя только после того, как гипнотизер скрылся. Сейчас с этим случаем разбирается полиция.

И тут мне пришла в голову мысль, что у нас, по сути, вся страна загипнотизирована. Я прав?