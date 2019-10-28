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28октября
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В Благовещенском районе выбрали главу Натальинского сельсовета

В Благовещенском районе выбрали главу Натальинского сельсовета
Фото: Амур.инфо

27 октября в Натальинском сельсовете Благовещенского района состоялись досрочные выборы главы. По предварительным данным, победу одержала Нина Макарова. Прежний руководитель сельсовета погибла в пожаре.

По информации избирательной комиссии Благовещенского района, явка на выборах составила примерно 65 %. Самовыдвиженец Нина Макарова, которая работает главным специалистом администрации Натальинского сельсовета, получила 65 голосов. И, таким образом, стала победителем выборов.

На втором месте – самовыдвиженец Игорь Хлоповских. За него проголосовали 55 избирателей. Либерал-демократ Иван Лунгу получил 34 голоса. Cамовыдвиженец Марина Панкова получила поддержку 1 избирателя. «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» не выдвигали своих кандидатов.

Как сообщало Амур.инфо, прежняя глава Натальинского сельсовета Татьяна Фомина погибла в пожаре 22 июня 2019 года. Татьяне Владимировне было 55 лет.

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#выборы

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