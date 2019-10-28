Амурчанам пенсии за выходные дни ноября почта доставит раньше

В связи с празднованием Дня народного единства, 4 ноября будет нерабочим днем для всех почтовых отделений Амурской области. Выплата пенсий за этот день будет произведена досрочно.

Основная доставка будет осуществляться 1 и 2 ноября. В ряде почтовых отделений она будет производиться и 3 ноября. Это касается тех ОПС, которые по установленному режиму работают в выходные дни.

Выплата пенсий в Амурской области через отделения «Почты России» традиционно производится с 3 по 20 число. Из-за предстоящего праздничного дня график работы ОПС скорректирован.

Большая часть почтовых отделений Приамурья пенсии и другие выплаты за 3 и 4 ноября произведут 1 и 2 ноября. Исключение составят некоторые почтамты Белогорска и Тындинского района, которые по установленному графику работают и в выходные дни. Доставка пенсий за 4 ноября в них будет производиться 3 ноября.

Точную дату, когда выплату принесут на дом, можно уточнить в своем почтовом отделении.

Для пенсионеров, получающих пенсии через кредитные учреждения, изменений не ожидается, сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области.

На сегодняшний день в регионе проживает 236 тысяч пенсионеров, 45 % из них получают выплаты через «Почту России», остальные через банки.

Горячая линия ОПФР по Амурской области – 8 (4162) 202-400.