Глава Приамурья подвел итоги очередной недели

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Губернатор Амурской области Василий Орлов, следуя традиции, подвел в Инстаграме итоги очередной недели.

Глава региона вспомнил о том, что состоялся визит в Приамурье главы Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько. «Мы обсудили реконструкцию аэропортов в Благовещенске, Зее, Экимчане, Бомнаке и Тынде. Что касается реконструкции аэропортового комплекса в Благовещенске, то определен подрядчик, компания "Гидроэлектромонтаж". Стоимость работ больше 4 миллиардов рублей, окончание – конец 2021 года. Будет построена новая "взлетка" длиной 3 000 метров и шириной 45 метров, реконструирован и расширен перрон. Новая ВПП поможет решить проблему доступности и авиаперевозок, позволит обеспечивать высокий уровень безопасности и регулярности полетов. Аэропорт сможет принимать современные самолеты, что позволит привлекать новые авиакомпании», – написал Василий Орлов.

Еще одна тема, которая была затронута губернатором в рамках подведения итогов недели, – досрочное расселение в Амурской области 148 человек из аварийного жилья. «Новоселье, а тем более долгожданное – всегда радость. Амурская область вошла в число 25 регионов, выполнивших досрочно программу министерства ЖКХ по расселению из аварийного жилья. В 2019-2020 годах мы должны переселить из ветхих квартир еще более 550 жителей. Для этого Благовещенску, Белогорску, Свободному, Сковородину, Райчихинску; Благовещенскому, Бурейскому, Ивановскому и Мазановскому районам были направлены средства в размере 557,9 миллиона рублей», – написал Орлов.

Губернатор также напомнил о событиях, связанных с темой подготовки кадров. «На этой неделе завершился региональный чемпионат "Молодые профессионалы" уже по 15-ти компетенциям. А накануне в Белогорске открылся учебный полигон для обучения линейных трубопроводчиков и специалистов, выполняющих работы на высоте. Он расположен на территории Амурского многофункционального центра профессиональных квалификаций. Полигон построили совместно с компанией "Транснефть – Дальний Восток". Закончился прием заявок на третий сезон "Лидеров России". От Амурской области ушло более 640 заявок. В понедельник все будет гораздо интереснее и сложнее – начнется дистанционный этап – тесты, которые проверяют интеллектуальные способности, общие знания, управленческую готовность и потенциал. Всем желаю удачи. И не сдавайтесь, идите вперед! Это уникальный опыт и уникальные возможности!» – поведал Василий Орлов.