Благовещенские поклонники зажгли под «Синюю птицу»

В Благовещенске побывала звезда дискотек 80-х – «Синяя птица». В этом году вокально-инструментальный ансамбль представил публике новую программу, посвященную творческому вкладу в песенное наследие создателей и основателей ансамбля Роберта и Михаила Болотных. Концерт собрал около 300 зрителей.

В концерте прозвучали полюбившиеся хиты из золотого репертуара ансамбля, ставшие почти народными, а также новинки. На концерт пришли зрители в основном среднего и старшего возраста. Они подпевали любимым песням и танцевали, вспоминая молодость.

В этот вечер прозвучали такие известные хиты, как «Ты мне не снишься», «Клен», «Горько» «Моя любовь жива», «В море ходят пароходы», «Я иду тебе навстречу», «Так вот какая ты», «Белый теплоход» и многие другие. Под любимые песни многие зрители зажигали фонарики на мобильных телефонах и качали ими в такт музыке.

Творческая деятельность легендарного ВИА «Синяя птица» началась а октябре 1975 года, в стенах Куйбышевской областной филармонии. А 1976 году появилась «застольно-народная» песня «Старый клен».

Коллектив ведет активную гастрольную деятельность в России и зарубежье, является лауреатом всероссийских и международных фестивалей, принимал участие в культурной программе Олимпиады в Сочи. В сентябре 2018 года, на родине «Синей птицы» в Самаре, был открыт первый в России памятник песне — легендарному хиту «Клен».