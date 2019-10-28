Книги амурских авторов теперь можно приобрести в электронном «Амурском книжном киоске»

Фото: https://www.facebook.com/groups/libamur/

«Амурский книжный киоск» — так называется новый проект Амурской областной научной библиотеки. Это интернет-площадка, размещенная на официальном сайте учреждения, позволит приобретать книги амурских авторов. Прежде они продавались только в бумажном варианте, причем в разных местах города.

О популярности амурских писателей свидетельствовала распродажа книг во время работы научно-практической конференции IX Муравьевские чтения. После презентации второго выпуска краеведческого альманаха «Диалог времён» в киоске образовалась очередь.

В первый день работы киоска был продан весь тираж альманахов, информационно-методических материалов, посвященных Олегу Маслову, Светлане Борзуновой, Николаю Фотьеву, Борису Машуку. Ко второму дню работы конференции сотрудники библиотеки успели изготовить дополнительные тиражи в собственной типографии.

Поэтому было принято решение о создании на официальном сайте библиотеки электронной торговой площадки «Амурский книжный киоск», в котором можно приобрести художественную, краеведческую и другую литературу амурских авторов, а также книги, исключенные из фонда Амурской областной научной библиотеки.

Интерфейс киоска — это поле с изображением обложек книг и их названиями, возможностью поиска, заказа и открытия дополнительной информации о каждом представленном издании. Все эти книги можно купить. Площадка работает по принципу интернет-магазина. На каждую картинку можно кликнуть и открыть страницу книги. На странице размещено изображение обложки и информация о книге — автор, название, издательство, количество страниц, цена книги, год и формат издания, ISBN, тираж и аннотация.

На той же странице есть возможность оформить заказ — заполнить поле с номером телефона, и адресом. Заказ поступает в библиотеку на обработку.

«Мы размещаем информацию о книгах, которые находятся не только в Амурской областной научной библиотеке. Например, еще и книги, которые можно приобрести у самих авторов, в издательствах, в других магазинах. Например, книгу «Привет из Благовещенска» можно приобрести на сайте «Амурской ярмарки». На странице книги мы даем адрес ссылки на сайт этого издательства», — рассказала заместитель директора Амурской областной научной библиотеки Оксана Праскова.

Сейчас в электронном киоске продаются книги «Привет с Амура», «Ревизор Восточного полушария» Владислава Лецика, «Партизанскими тропами», «Слово и цвет» Леонида Завальнюка, «Живая карта» Нины Дьяковой, «Покидая урочища Черного дракона» Валерия Разгоняева и другие.

Кроме краеведческих изданий и книг амурских авторов в киоске есть возможность приобрести книги, исключенные из фонда библиотеки. Сейчас они представлены списком, в нем 110 книг с названиями, авторами, годами изданий, ценой и отраслью знаний.

Электронный книжный киоск будет пополняться, библиотека предлагает выставлять свои книги разным издательствам.