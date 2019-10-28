Анита Цой назвала концерт в Благовещенске «пинком под зад артисту»

Известная российская певица Анита Цой выступила в Благовещенске при неполном зале. Исполнительница 20 минут не начинала концерт, а увидев пустые места, публично огорчилась, назвав произошедшее «пинком под зад артисту».

Концерт в Благовещенске прошел в рамках большого дальневосточного тура, в котором были также Владивосток, Находка, Уссурийск и Биробиджан. Свой маршрут артистка подробно освещала в своем Инстаграме. Так, во Владивостоке певица угощалась крабами, в Находке она расчувствовалась от встречи со зрителями и расплакалась «как дура», из Находки в Уссурийск больше 200 километров добиралась на машине, любуясь дальневосточными красотами, а в Биробиджане попробовала кошерной еды в одном еврейском ресторанчике. Причем, записала там подробный путеводитель в стиле программ о путешествиях.

Тур получился очень насыщенным. Журналисты дальневосточных информагентств также писали, что Анита Цой посетила сафари, прославившееся тигром и козлом Тимуром, в Биробиджане певица застряла каблуком в сцене так, что освободилась из плена только при помощи подоспевших людей. А в Благовещенске ее и вовсе встретил неполный зал.

«Ау! В Благовещенске в последнее время всегда так? – расстроенно заметила Анита Цой. – Пустые места, которые я сейчас вижу, это такой пинок под зад артисту, чтобы он лучше писал свою музыку, свои песни. Вы, кто пришли на концерт – вы лучшие. И я буду сегодня петь только лучшие песни!»

И, действительно, в этот вечер звучали только хиты: «Небо», «Береги меня», «Новая я», «Сумасшедшее счастье», «Лето. Латте. Любовь» и другие. Присутствовавшие зрители аплодировали изо всех сил, и за себя, и за тех, кто не пришел на концерт. Особенно растрогала всех песня «Мама» об отношениях матери со своим сыном. Некоторые зрители утирали слезы.

Полтора года назад Анита Цой привозила грандиозное шоу «10/20», которое получило сразу три музыкальных премии, как лучшее шоу года. Оно поразило своим размахом, костюмами, театрализованными номерами и живой музыкой. В этот раз песни обыгрывал только балет и видеоклипы на видеоэкране. Однако энергетика «пробивала» зал, публика то и дело кричала «браво». Особенно, когда Анита Цой пошла «в народ», пожимая руки всем по пути.

Концерт продолжался два часа, певица сообщила, что Благовещенск – это «зеленая» площадка, завершившая трехлетний большой тур программы «Новая я», который охватил 150 городов. После чего группа оправляется домой.

«Но отдыхать мы не собираемся. Скоро у меня большая дата. Да, я уже взрослая девочка. Мы приступили к подготовке к новому грандиозному шоу, посвященному моему юбилею. Вы его увидите через 1,5 года», - пообещала певица, встревожив дальневосточников вопросом о том, можно ли ей после этого завершать гастрольную деятельность.

Творческую деятельность под именем «Анита» Анита Цой начала в 1996 году. Певица исполняет песни популярной музыки, поп-рока, R&B и других стилей. Владеет многими музыкальными инструментами. На данный момент на счету у певицы семь альбомов, более двадцати синглов, 10 гастрольных шоу-концертов. Будучи обладательницей многочисленных музыкальных наград, в том числе восьми статуэток премии «Золотой граммофон», двух статуэток премии «Овация», звания «Заслуженной артистки России» и звания «Самая стильная певица», она регулярно появляется в качестве телеведущей на популярных каналах, принимала участие во многочисленных телевизионных программах, таких как: шоу «Цирк со звёздами» на Первом канале, «Ледниковый период. Кубок профессионалов», «Один в один!». Вела шоу «Свадебный размер» на телеканале «Домашний».